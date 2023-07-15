Пермского полицейского, который боролся с коррупцией, обвиняют во взятке

Офицер 4 месяца провел в СИЗО и сейчас находится под домашним арестом. Фото: Евгения ГУСЕВА

- За всю мою адвокатскую практику, а в профессии я уже 15 лет, я впервые сталкиваюсь с обвинением, которое строится только лишь на словах одного человека. Никаких иных доказательств вины моего подзащитного у следствия нет, - возмущается адвокат Владимир Соснин.

Неожиданные проверки

Совсем скоро на скамье подсудимых в Мотовилихинском райсуде окажется майор главка краевого МВД Андрей Матвеев. Офицер, проработавший в отделе по борьбе с коррупцией 15 лет, сам, как утверждает следствие, оказался не чист на руку.

Против Матвеева возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки» и отправили в СИЗО. После 4 месяцев изолятора майору удалось добиться смягчения меры пресечения на домашний арест.

- За пару месяцев до ареста в отношении меня начались внутренние проверки, - вспоминает Матвеев. – Они касались денег и недвижимости, которая есть в моей собственности и в собственности моих близких. Я предоставил отчет, начальство его изучило и подписало. Никаких вопросов ко мне не возникло. Да их и не могло быть. В собственности у меня лишь квартира в ипотеке и машина в кредите. Миллионных счетов в банке у меня нет. То же касается и моих родственников. За 15 лет службы так досконально меня проверяли впервые, чему я очень удивился, но тогда я и подумать не мог, что вскоре окажусь подозреваемым в уголовном деле.

Задержание под видеокамеру

Рабочий день Матвеева, как правило, начинается с оперативного совещания с начальником отдела. В то утро, 8 февраля, оперативка прошла штатно, и майор направился за свое рабочее место. Возле его кабинета толпились люди.

- Я не придал этому значения, зашел в кабинет и буквально следом за мной вошел какой-то человек в камуфляже и маске, - вспоминает Матвеев. - Он молча протянул наручники и попросил меня дать ему руки. Я подумал, что это какая-то злая шутка, но сопротивляться не стал и через мгновение стоял уже в «браслетах». Затем в кабинет вошли два сотрудника Следственного комитета, два сотрудника ФСБ и сотрудник пресс-службы с видеокамерой. Когда я поинтересовался, что, собственно, происходит, мне ответили, что меня подозревают в получении взятки, и что в моем кабинете сейчас будет обыск.

4 месяца в СИЗО

На следующий день после задержания Матвеева СУ СКР по Пермскому краю вышел с официальным релизом:

«В рабочем кабинете, автомобиле и жилище подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы и предметы, допрошены свидетели и подозреваемый, в отношении которого проводятся иные следственные действия. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы».

По словам самого Матвеева, в ходе обысков у него ничего не обнаружили и не изъяли. Тем не менее, по решению суда его на 4 месяца поместили в СИЗО.

Обвинение

Уголовное дело, по словам Матвеева и его адвоката, строится на показаниях его знакомого Николая, который несколько лет назад занимал у полицейского деньги на развитие бизнеса.

- С Николаем я познакомился в 2017 году, - рассказывает Матвеев. – У нас возникли приятельские отношения, иногда мы встречались семьями, вместе отдыхали, и однажды он попросил у меня занять ему денег на развитие бизнеса. У него была своя кальянная, и он захотел открыть вторую. Я занял ему 400 тысяч рублей. Никаких расписок с него я не брал. Бизнес прогорел, отдать всю сумму целиком Коля не мог и стал расплачиваться частями.

В 2022-м Николая задержали за организацию незаконной игровой деятельности. И через несколько месяцев после задержания он дал показания против Матвеева. Якобы полицейский за деньги «сливал» ему информацию о готовящихся на его нелегальное заведение рейдах.

- Конечно, я был в шоке от такого известия, - говорит Матвеев. – Я работаю в отделе по борьбе с коррупцией и информацией о готовящихся рейдах просто не владею. Подобная информация не передается третьим лицам. Самое интересное, что сначала, по версии обвинения, Николай передал мне 400 тысяч рублей, а позже оказалось, что он передал мне уже 800 тысяч. Причем в уголовном деле так и написано: «В неустановленное время, в неустановленном месте передал обвиняемому еще 400 тысяч рублей. Все это, конечно, ложь. Да, Николай передавал мне деньги, но это были незначительные суммы в несколько десятков тысяч рублей, которые он отдавал в счет долга, о котором, он, кстати, не скрывает.

Официальная версия обвинения

- По версии следствия, подозреваемый, занимая выше указанную должность, в период времени с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года получал от участника организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную игорную деятельность, взятку в виде денег в размере не менее 400 тысяч рублей за предоставление информации о планируемых и проводимых мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности со стороны правоохранительных органов на территории города Перми, - говорится в пресс-релизе СУ СКР по Пермскому краю.

Перешел дорогу?

Матвеев уверен, что уголовное дело в отношении него возбудили, чтобы дискредитировать и отстранить от оперативной работы.

- Дело строится лишь на основании лживых показаний Николая, который, являясь организатором преступной группы, под давлением, и угрозами, стремясь смягчить себе наказание, либо совсем уйти от уголовной ответственности, был вынужден дать ложные показания в отношении меня, - говорит Матвеев. - В материалах дела нет никаких доказательств, свидетельствующих о совершенном мной преступлении.

Комментарий главка краевого МВД

- Оперативниками Пермского края выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудником регионального

подразделения экономической безопасности.По предварительной информации, сотрудник подразделения экономической безопасности в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года совершил противоправные действия, выразившиеся в получении денежных средств за предоставление служебной информации. При подтверждении вины указанного гражданина, он понесет наказание в установленном законом порядке, - соообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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