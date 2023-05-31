Бывший главный пристав Пермского края признан виновным в получении многомиллионных взяток

Фото: Страничка в соцсети Игоря Кожевникова.

31 мая Пермский районный суд признал виновным в получении взяток на сумму свыше 15 миллионов рублей бывшего руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игоря Кожевникова.

- Деньги предназначались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств по фиктивным удостоверениям комиссий по трудовым спорам и исполнительным листам, выданным судами, - рассказали в краевой прокуратуре.

Затем эти деньги Кожевников, вместе со своей подчиненной, Александрой Мардановой, тогда руководителем Межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю, обналичивал через лицевой счет УФССП. Общая сумма незаконно выведенных денег составила свыше 222 миллионов рублей.

Следователи СУ СКР Пермского края вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам. По документам в комиссию обратились бывшие работники компании с заявлением, что им не выплатили зарплату. Вот эти не выплаченные деньги и были сняты со счета предприятия по исполнительным листам.

Вот только такой комиссии по трудовым спорам не существовало в принципе, а люди, от имени которых были написаны заявления, никогда не работали в этой организации.

После этого раскрутилось большое уголовное дело. В общей сложности Игорю Кожевникову инкриминировали 38 эпизодов взяточничества, злоупотребление должностными полномочиями, а также мошенничество в особо крупном размере.

Сам он вину свою не признал, уверяя, что Александра Марданова, заключившая досудебное соглашение со следствием, его оговорила.

Александра Марданова ранее была признана виновной в получении взяток и обналичивании денег и осуждена на 5,5 лет лишения свободы.

- А Игорю Кожевникову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 15 миллионов рублей, с запретом на 7 лет занимать должности на государственной службе, - сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

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