В Пермский край вернули останки героя ВОВ, погибшего с зажатым в руке медальоном

Фото: Вадим Лысано/ВКонтакте

В преддеврии Дня Победы в Пермский край доставили останки погибшего в Великую Отечественную войну уроженца деревни Моргуново Суксунского района Василия. Об этом рассказал глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Василия Крылова призвали в армию накануне войны. Он служил в 112-ой стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая была сформирована в Пермской области в 1939 году.

- В середине июня дивизию отправили охранять западные границы. Там ее и застала война. Сдерживая наступление врага в первые недели войны, дивизия несла большие потери. Под Невелем она попала в окружение, вырваться удалось немногим. Тысячи бойцов и командиров дивизии до сих пор числятся пропавшими без вести, - говорит Вадим Лысанов.

9 Октября 2022 отряд «Патриот 60» провел поисковую экспедицию в районе деревни Смольники Невельского района. Там и нашли останки павшего солдата. Его имя удалось установить по записи из солдатского медальона, который находился в его руке. Медальон красноармейца был зажат в руке вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой. 8 мая 2023 года медальон и личные вещи бойца передали его внукам.

Фото: Вадим Лысано/ВКонтакте

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