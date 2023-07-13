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Общество13 июля 2023 13:20

Ушла из жизни подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова

Она проработала в правоохранительных органах более 20 лет
Лариса Колчанова
Коллеги поделились теплыми воспоминаниями о ней. Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Коллеги поделились теплыми воспоминаниями о ней. Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Новость о том, что 12 июля 2023 года не стало Светланы Манаенковой потрясла всех, кто знал эту замечательную и очаровательную женщину, доброго жизнерадостного человека. Не зря Светлану назвали этим именем, светлый человек, всегда с улыбкой. Светлане Валентиновне в феврале исполнилось 58 лет.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Начинала службу в милиции Светлана Манаенкова в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 она отдала любимому отделу охраны общественного порядка УВД Перми – ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела. Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно – массовых, спортивных мероприятий. Она была подполковником, который командовал целыми полками. Мужчины подчинялись очаровательной блондинке. Все городские строевые подразделения знали Свету, уважали подполковника. Концерты, гастроли звезд, разнообразные шоу и праздники проходили в Перми без запинки, без эксцессов. Довольны были и пермяки, и гости краевой столицы. Светлана всегда стояла за кулисами, контролировала обстановку, а еще «пользовалась своим служебным положением», просила приезжих звезд сфотографироваться с ней. И никто из знаменитых гостей не отказывал улыбчивой милой Свете в просьбе. У подполковника Манаенковой целый альбом таких фотографий, радостных, душевных. Как и она сама всегда была. Позитивный человек. Светлана шутила: «Мой любимый мужчина Александр Розенбаум». И, действительно, в те годы Александр Яковлевич регулярно приезжал в Пермь и всегда фотографировался с подполковником Светланой.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Однажды, когда она находилась в госпитале ГУВД, уже будучи на пенсии, у нее произошел неприятный диалог с одной из соседок. Та, мягко сказать, поливала систему МВД грязью, что замучила ее служба, никакого просвета. На что Света сказала возмущенно: а зачем Вы служили? И как можно при таком отношении, вообще, было работать в органах?

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Светлана Манаенкова уезжала на работу в 7 утра и возвращалась домой уже к ночи. Может быть поэтому своей семьи не завела. За работой была замужем Света. Самым родным любимым человеком Светланы Валентиновны была ее мама. Мама и дочь жили вдвоем и были неразлучницами, всегда вместе. Пять лет назад не стало мамы. А когда два года назад сама Светлана заболела короновирусом с обширным поражением легких и чудом выкарабкалась, знакомые говорили, это мамочка– ангел – хранитель спасла дочь, не дала уйти, не время еще. Но 12 июля 2023 года перестало биться сердце Светланы Валентиновны Манаенковой. Соболезнования ее брату, племянникам, подругам и всем нам, кто знал ее. Получал положительный заряд от светлого человека нашей Светочки. Светлая память.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Прощание со Светланой Мананековой пройдет 14 июля в Большом зале на Старцева, 61 в 11.40.

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