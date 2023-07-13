Ушла из жизни подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова

Коллеги поделились теплыми воспоминаниями о ней. Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Новость о том, что 12 июля 2023 года не стало Светланы Манаенковой потрясла всех, кто знал эту замечательную и очаровательную женщину, доброго жизнерадостного человека. Не зря Светлану назвали этим именем, светлый человек, всегда с улыбкой. Светлане Валентиновне в феврале исполнилось 58 лет.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Начинала службу в милиции Светлана Манаенкова в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 она отдала любимому отделу охраны общественного порядка УВД Перми – ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела. Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно – массовых, спортивных мероприятий. Она была подполковником, который командовал целыми полками. Мужчины подчинялись очаровательной блондинке. Все городские строевые подразделения знали Свету, уважали подполковника. Концерты, гастроли звезд, разнообразные шоу и праздники проходили в Перми без запинки, без эксцессов. Довольны были и пермяки, и гости краевой столицы. Светлана всегда стояла за кулисами, контролировала обстановку, а еще «пользовалась своим служебным положением», просила приезжих звезд сфотографироваться с ней. И никто из знаменитых гостей не отказывал улыбчивой милой Свете в просьбе. У подполковника Манаенковой целый альбом таких фотографий, радостных, душевных. Как и она сама всегда была. Позитивный человек. Светлана шутила: «Мой любимый мужчина Александр Розенбаум». И, действительно, в те годы Александр Яковлевич регулярно приезжал в Пермь и всегда фотографировался с подполковником Светланой.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Однажды, когда она находилась в госпитале ГУВД, уже будучи на пенсии, у нее произошел неприятный диалог с одной из соседок. Та, мягко сказать, поливала систему МВД грязью, что замучила ее служба, никакого просвета. На что Света сказала возмущенно: а зачем Вы служили? И как можно при таком отношении, вообще, было работать в органах?

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Светлана Манаенкова уезжала на работу в 7 утра и возвращалась домой уже к ночи. Может быть поэтому своей семьи не завела. За работой была замужем Света. Самым родным любимым человеком Светланы Валентиновны была ее мама. Мама и дочь жили вдвоем и были неразлучницами, всегда вместе. Пять лет назад не стало мамы. А когда два года назад сама Светлана заболела короновирусом с обширным поражением легких и чудом выкарабкалась, знакомые говорили, это мамочка– ангел – хранитель спасла дочь, не дала уйти, не время еще. Но 12 июля 2023 года перестало биться сердце Светланы Валентиновны Манаенковой. Соболезнования ее брату, племянникам, подругам и всем нам, кто знал ее. Получал положительный заряд от светлого человека нашей Светочки. Светлая память.

Фото из личного архива Светланы Манаенковой

Прощание со Светланой Мананековой пройдет 14 июля в Большом зале на Старцева, 61 в 11.40.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми трагически погиб 20-летний актер театра «У Моста» Семен Осокин-Портной

Коллеги поделились своими воспоминаниями о талантливом актере (Подробнее...)