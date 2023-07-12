На Пермский край надвигается настоящее пекло, которое сменится резким похолоданием

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 12 июля, жители Прикамья немного перевели дух после рекордно жаркого предыдущего дня.

Действительно, вчера метеорологи зафиксировали рекорд абсолютной жары за всю историю метеонаблюдений, в Перми, например, столбик термометра достиг отметки в 37,5 градуса, а на солнышке преодолевал и 40-градусную отметку. Но целый день было облачно, и жара переносилась немного легче.

Сегодня с утра солнце также пряталось за облаками. Но уже в ближайшие часы в Прикамье установится безоблачная погода, и жара будет восприниматься как настоящее пекло.

- К Прикамью со стороны Екатеринбурга движется многокилометровая безоблачная зона, - объясняет доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Температура вновь ненадолго превысит 30-градусную отметку.

Впрочем, уже к вечеру к нам ворвется холодный воздушный фронт.

- К утру завтрашнего дня, 13 июля, температура воздуха в Перми может опуститься до +14 градусов, и у нас появится возможность остудить свои квартиры, - говорит Андрей Шихов.

Столкновение двух воздушных масс вполне вероятно принесет и опасные атмосферные явления.

- По всему Пермскому краю, в том числе и в Перми могут наблюдаться шквалистые порывы ветра, - предупреждает метеоролог. – Особенно сильными они могут оказаться на севере края, где теплый воздух будет вытесняться холодным с двух сторон. При этом здесь могут пройти сильные дожди, и тогда есть вероятность, что дефицит воды в Камском водохранилище отчасти восполнится.

На юге и в центральной части Прикамья, в том числе и в Перми, дожди в ближайшие дни также возможны, но менее сильные.

- В дальнейшем циркуляция воздуха заметно перестроится, на какое-то время установится прохладная погода, - объясняет Андрей Шихов. – В последней декаде июля погода может прийти в норму, но аномальной жары больше пока не ожидается.

По прогнозам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, в четверг, 13 июля, в резко похолодает.

- Пройдут ночные дожди в Перми и в центральных районах, а в северных районах осадки с градом и шквалом возможны в первой половине дня, - прогнозируют синоптики. - Температура воздуха в четверг днем по краю составит +18…+23 градусов, в Перми будет около +21 градуса.

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