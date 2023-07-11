В Перми побит абсолютный рекорд жары, который держался 87 лет

no_tltle Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и случилось то, о чем предупреждали пермяков метеорологи. Синоптики зафиксировали новый рекорд самой жаркой погоды в краевом центре Прикамья. Предыдущий продержался 87 лет!

- Сегодня, 11 июля, на метеостанции Пермь максимальная температура воздуха достигла 37,5 градусов, перекрыв абсолютный максимум, который прежде составлял 37.2 градуса и был установлен в 1936 году, - сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра погода будет по-прежнему теплой, но – не рекордно жаркой.

- В среду, 12 июля, днем по краю будет +27…+32 градусов, в Перми около +31, на крайнем юго-востоке до +36 градусов, - сообщают в ПЦГМС. - В четверг, 13 июля, резко похолодает. Пройдут ночные дожди - в Перми и в центральных районах, а в северных районах осадки с градом и шквалом случатся в первой половине дня. Температура воздуха днем составит +18…+23 градусов, в Перми около +21 градуса.

Синоптики прогнозируют, что такая сравнительно теплая погода продлится до 17 июля, а вот после 20 июля в Пермский край вновь вернется жара.