Пропавшие в Прикамье туристы могли бросить катамараны и пойти за помощью пешком

Летом Усьва сильно мелеет. Фото: Влад Рычков

Экстренные службы Пермского края сообщили, что 22 пропавших туриста – сплавщика вероятней всего, живы, но из-за обмелевшей Усьвы они просто не смогли двигаться вниз по реке. Спасатели предполагают, что туристы могли бросить свои катамараны и отправиться за помощью пешком.

- Предположительно 10 июля данную туристическую группу видел егерь в районе Грузинского моста, - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Однако о том, просили ли помощь сплавщики, подробней ничего не говорится.

Планируемый путь пропавших в Прикамье туристов от точки отправления до выхода с маршрута должен был составлять 175 километров. Но пройти его по воде на катамаранах сплавщики не могли, поэтому спасатели не исключают, что туристы могли отправиться за помощью пешком.

Опытный руководитель пермского туристического клуба сообщил «КП», что ближайший населенный пункт по этому тмаршруту - поселок Безгодово – он находится в 120 км от начала маршрута или Шумихинский – в 165 км от Средней Усьвы.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристов, пропавших в Горнозаводском округе. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.

Известно, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала, все взрослые - заядлые туристы и давно друг друга знают. Раньше они все вместе работали на одном заводе, но потом жизнь их раскидала по разным местам, и теперь единомышленники встречаются лишь летом на сплавах и в турпоходах.

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