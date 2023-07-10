После тяжелого ранения экс-депутату ЗС Прикамья ампутировали кисть левой руки

Александр Григоренко уверен, что Россия победит! Фото: личная страница ВК

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, отправившийся на СВО, рассказал в своем телеграмм-канале «ПоZывной депутат» о тяжелом ранении, которое он получил 19 июня.

- Немного о себе. 19 июня в бою под Кременной был тяжело ранен. При штурме вражеских укреплений минометные осколки попали мне в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву.

Сейчас Александр Григоренко находится в одном из крупных военных госпиталей. Ежедневно у него перевязки, переливания, уколы и другие, необходимые для восстановления процедуры.

Напомним, это уже не первое ранение, которое экс-депутат получил в ходе спецоперации. В декабре 2022 пулеметная пуля попала ему по каске. Второе ранение Александр Григоренко получил примерно через месяц, когда осколок прошел над губой и выбил зуб. Тогда он пролечился в госпитале и вновь вернулся на СВО.

После третьего ранения Александр Викторович закончит свою военную деятельность и вернется в гражданскую жизнь.

- Несколько месяцев буду находиться на лечении и реабилитации, - объяснил он. - После чего к моим двум медалям «За Отвагу» и «Ордену мужества» прибавится протез на руке. Спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает по жизни! Особенно большое спасибо моей любимой жене Лиде! Она моя главная опора в жизни!

Также Александр Викторович написал, что верит в свои силы, в своих родных и друзей, в свою Родину и в то, что еще сможет принести ей пользу.

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