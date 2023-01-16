Экс-депутат заксобрания Прикамья в ходе спецоперации получил сквозное ранение

Фото: Telegram-канал экс-депутата Александра Григоренко
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко был ранен в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Экс-депутат попал под обстрел. «Проверял по рации, как держатся пацаны из моего взвода на посту. И тут прилетело…», — вспоминает Александр Григоренко. Он получил сквозное осколочное ранение.
«Осколок прошел насквозь под губой и выбил левый клык. Если бы он прошел мимо зуба, я бы с вами, наверное, не разговаривал», — пишет бывший депутат.
Сейчас Александра Григоренко находится в госпитале. В ближайшее время намерен вернуться на фронт. Напомним, что на спецоперацию он уехал добровольцем.
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