Руководителю управления автодорог и транспорта Пермского края предъявили обвинение в получении взятки в 15 миллионов рублей

Суд уже избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Следственном управлении СК РФ по Прикамью прокомментировали задержание руководителя регионального управления автодорог и транспорта.

- Следователями было предъявлено обвинение задержанному в «Получении взятки в особо крупном размере», ее общая сумма составила 15 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В СК сообщили, что первую часть взятки обвиняемому передали в июле-августе 2022 года. Вторую часть – в июне. В момент получения второй части взятки чиновник и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ.

Взятку руководителю регионального управления автодорог и транспорта передал житель Перми, который по поручению обвиняемого выступил посредником и получил деньги от директора коммерческой организации, чтобы потом передать их должностному лицу.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и провели изъятие необходимых документов.

В настоящий момент обвиняемый уже арестован на два месяца. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении второго фигуранта расследуется уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое ему может грозить – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом.

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