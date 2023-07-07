Руководителя Управления автодорог и транспорта Прикамья арестовали по подозрению в получении взятки

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В пресс-службе министерства транспорта Пермского края подтвердили информацию о задержании начальника Управления автодорог и транспорта Прикамья Андрея Уголькова.

Как сообщает издание «Ъ-Прикамье», его подозревают в получении взятки.

Суд удовлетворил предложение следствия, и Андрея Уголькова заключили под стражу. А в помещениях управления автодорог провели обыски – изъяли документы и записи камер видеонаблюдения.

Как заверили в пресс-службе ведомства, КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» работает в штатном режиме, следственным органам будет оказываться полное содействие в расследовании произошедшего.