Пермячка за убийство мужа получила 1 год и 2 месяца ограничения свободы

После убийства женщина провели 4,5 месяца в СИЗО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

54–летней Ларисе Ивановне светил срок от 6 до 15 лет за убийство мужа. Уголовное дело возбудили по статье – убийство. Однако в ходе следствия было установлено - женщина оборонялась.

Трагедия, напомним, случилась в частном доме по улице Самаркандской 30 октября прошлого года. Супруги Лариса и Александр прожили в браке 30 лет, есть взрослые сын и дочь. Александр – автослесарь, Лариса – продавец в магазине. Со стороны – обычная семья. Никто из соседей не знал, что муж – тиран в состоянии опьянения регулярно бьет жену, местному участковому также никаких сигналов не поступало. О пьяных выходках отца знали только дети. Дочь говорила маме развестись, но женщина предпочитала терпеть. К тому же всякий раз после кулаков мужчина просил прощения у любимой жены.

В тот день муж вновь начал наносить удары супруге в гостиной. Лариса вырвалась, убежала в кухню. Когда супруг подошел и замахнулся, женщина схватила нож и нанесла им удар мужу прямо в сердце. Мужчина смог выйти из дома и рухнул замертво у крыльца. Так и лежало тело на улице сутки. 31 октября в дом приехала дочь попроведовать родителей. Увидела труп папы, все поняла. Мать сказала, что отец умер сам, вышел из дома и упал.

- Дело было возбуждено по статье убийство. Наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Женщина, 1968 г.р., имеющая положительные характеристики, была взята под арест. В СИЗО обвиняемая провела четыре с половиной месяца. Но в ходе следствия статья обвинения была переквалифицирована на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Максимальное наказание за это преступление до двух лет лишения свободы, - рассказал следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александр Казаков.

Весной этого года суд Свердловского района Перми вынес приговор – ограничение свободы на срок 1 год 2 месяца. Это означает, что осужденная не должна выезжать со своего места жительства, менять его. Женщине необходимо ходить на отметку в специализированный государственный орган два раза в месяц. Что и делает Лариса Ивановна. Более того, женщине по приговору суда засчитали один день, проведенный в СИЗО, пока она находилась под арестом, за два дня ограничения свободы.

Дети Ларисы и Александра жалеют отца. Если бы кто–нибудь из родственников дошел хотя бы до участкового в то время, когда папа тиранил маму, трагедии можно было избежать.

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