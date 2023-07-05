«Мы хотим узнать правду»: Родственники погибшего в Прикамье дорожного рабочего ищут свидетелей трагедии

У Ивана Шипицины остались двое детей.

Днем 29 июня в Верх-Юсьве, где идет строительство трассы А-153 Нытва-Кудымкар, погиб 35-летний работник подрядной организации ООО «ТехДорГрупп» Иван Шипицын. По предварительной версии следователей, Ивана переехал КамАЗ, который двигался задним ходом. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте происшествия.

- Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

К проверке также подключилась и Государственная инспекция труда Пермского края.

- В ходе анализа материалов было установлено, что с работником не оформлены трудовые отношения. При опросе работодателя государственным инспектором труда, работодатель признал факт трудовых отношений с пострадавшим, - сообщили в Госинспекции.

Место трагедии. Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Родственники погибшего тем временем ищут свидетелей произошедшего. Они говорят, что версий произошедшего множество: водитель КамАЗа в обзоре зеркал сзади его не увидел, сдал назад, сначала зацепил, потом переехал; задавили плитами, когда их разгружали; рабочие сидели сзади КамАЗа, обедали, все разошлись, а почему-то он остался за машиной; шел по дороге в сторону Кудымкара, когда КамАЗ сдавал назад.

- Во всех версиях есть лишь одна общая деталь – рабочие кричали Ивану, чтобы он отошел, но он почему-то не слышал, - цитирует слова родственников погибшего издание Парма-Новости. – Сначала нам сказали, что голову у него раздавило, а в морге потом, что только ноги целые остались, в закрытом гробу похоронили.

Ивана похоронили в субботу, 1 июля, в Кочевском районе в деревне Кукушка, где он родился. У молодого мужчины остались двое мальчиков 8 и 14 лет.

- Не может быть, что ему кричали, и он не услышал. Почему он стоял сзади, почему никого не было рядом? – недоумевает племянница погибшего Екатерина.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» Екатерина, правоохранители возбудили уголовное дело, но по какой статье, пока неизвестно. Сегодня родные Ивана идут к следователю, где им расскажут некоторые подробности. С водителем КамАЗа родные пока также не разговаривали. Руководство «ТехДорГрупп», по словам Екатерины, пока никак не помогло семье.

- У жены Вани была встреча с директором, пока написали заявление на выплату зарплаты, - рассказывает Екатерина. - Директор пообещал, что они еще встретятся.

Все, кто что-либо знает о случившейся трагедии, могут связаться с родственниками по телефону 8-951-939-53-20 – Екатерина Шипицина.

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