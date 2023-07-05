В среду, четверг и пятницу, по прогнозам синоптиков, температура в Перми повысится днем до 30 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермь пришла долгожданная жара. Синоптики обещают, что в среду, четверг и пятницу температура в Перми повысится днем до 30 градусов, и дождей не будет. В такую погоду даже заядлые домоседы выходят на улицу. Понимая это, пермские кафе и рестораны открывают летние веранды. Мы подготовили для вас список из 8 летних кафе в Перми, где можно пообедать на свежем воздухе в жару.

РЕСТОРАНЫ

Златибор – сербский ресторан с балканским меню. На всей территории ресторана можно подключиться к Wi-Fi. Основной зал – 50 мест, малый зал – 10 мест. Бесплатная парковка и велопарковка. Для детей есть стульчики и принадлежности для рисования.

Средний ценник:

- горячие блюда – 650 руб. - салаты – 400 руб. - напитки – 400 руб. - десерты – 250 руб.

Бесплатная бронь +7 342 205-75-26

График работы:

С пн по сб – с 12:00 до 24:00 ВС – с 12:00 до 23:00

Адрес: ул. Пермская, 200

AurAKitchen&Bar – ресторан современной уральской кухни. На всей территории ресторана можно подключиться к Wi-Fi. Основной зал – 40 мест, малый зал – 30 мест. Бесплатная парковка и велопарковка. Для детей есть стульчики, детское меню и принадлежности для рисования. По ЧТ с 19:00 до 21:00 живая музыка на саксофоне, по СБ с 18:00 вокал в живом исполнении, жанр – лаунж и джаз.

Средний ценник:

- горячие блюда – 600 руб. - салаты – 500 руб. - закуски и напитки – 400 руб.

Бесплатная бронь: +7 342 205-75-26

График работы:

Будни – с 7:00 до 24:00 Выходные – с 8:00 до 24:00

Адрес: ул. Монастырская, 23б

Буба – ресторан грузинской кухни, есть вегетарианское меню. Два зала на 75 и 36 мест, летняя терраса – 16 мест. Для детей есть стульчики, детское меню и принадлежности для рисования.

Средний ценник:

- горячие блюда – 600 руб. - салаты – 500 руб. - десерты и напитки – 300 руб.

Бесплатная бронь: +7 342 205-75-26

График работы:

Все дни с 11:00 до 23:00

Адрес: ул. Газеты Звезда, 27

LaBоttega – ресторан с европейской кухней. На всей территории ресторана можно подключиться к Wi-Fi. Первый этаж – 45 мест, второй – 20 мест. Бесплатная парковка. Для детей есть стульчики, детское меню и принадлежности для рисования.

Средний ценник:

- горячие блюда – 800 руб. - салаты – 500 руб. - десерты – 250.

Нет брони

График работы:

Все дни с 12:00 до 24:00

Адрес: ул. Советская, 62

КАФЕ

Лемонграсс – кафе с европейской, итальянской и японской кухней. 1-й зал — 40 мест, 2-й зал — 12 мест, 3-й зал — 9 мест, терраса – 20 мест. Бесплатная парковка. Для детей есть стульчики, детское меню и принадлежности для рисования.

Средний ценник:

- горячие блюда – 600 руб. - закуски и напитки – 400 руб. - десерты – 300 руб.

Бесплатная бронь: +7 342 205-75-26

График работы:

Будни – с 9:00 до 22:00 Выходные – с 12:00 до 22:00

Адрес: ул. Металлистов, 5

Пахлава – кафе с восточной и среднеазиатской кухней. На всей территории ресторана можно подключиться к Wi-Fi. Зал на 64 места. Бесплатная парковка. Для детей есть стульчики, детское меню и принадлежности для рисования.

Средний ценник:

- горячие блюда и салаты – 300 руб. - десерты и напитки – 200 руб.

Нет брони

График работы:

С пн по чт – с 12:00 до 24:00 ПТ и СБ – с 12:00 до 1:00 ВС – с 12:00 до 24:00

Адрес: ул. Старцева, 155

Улыбка – кафе с домашней кухней, есть вегетарианское меню. Основной зал – 35 мест, малый – 16 мест, терраса – 45 мест, VIP-зал – 14 мест. Бесплатная парковка и велопарковка. Для детей есть детское меню. Есть танцпол.

Средний ценник:

- горячие блюда – 300 руб. - салаты и напитки – 200 руб. - десерты – 100 руб.

Нет брони

График работы:

В любой день с 11:00 до 23:00

Адрес: ул. Адмирала Нахимова, 10

Длинный нос – кафе с европейской кухней, есть вегетарианское меню, предлагаются бесплатные коктейли или бонусные блюда. 5 залов, 70 человек, VIP-зал – два зала на 10 и 20 мест. Бесплатная парковка. Для детей есть стульчики и детское меню.

Средний ценник:

- горячие блюда – 450 руб. - салаты – 250 руб. - напитки – 250 руб. - десерты – 200 руб.

Нет брони

График работы:

С пн по чт – с 12:00 до 24:00 ПТ и СБ – с 12:00 до 1:00 ВС – с 12:00 до 24:00.

Адрес: Комсомольский проспект, 87

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