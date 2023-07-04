Пик жаркой погоды в Прикамье ожидается в следующие вторник и среду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Период жаркой погоды продлится в Прикамье до середины следующей недели. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- На этой неделе в среду, четверг и пятницу с запада будет поступать теплый воздух, и температура в Перми повысится днем до 30 градусов, по краю будет – от 26 до 31 градуса. Дождей в краевом центре не ожидается, а по краю пройдут кратковременные дожди.

А вот с субботы погода станет более дождливой, в том числе, и в Перми, но по-прежнему теплой: в краевом центре в выходные – около 27 градусов, на юге региона – до 33 градусов. Возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В понедельник и вторник на следующей неделе погода станет еще жарче.

- Пик жары придется на 10 и 11 июля, затем ожидаются дожди и ослабление жары, - сообщают синоптики.

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