В Перми топит детскую поликлинику имени Пичугина

С потом борется медперсонал поликлиники. Фото: Читательница "Комсомолки"

Днем в понедельник, 3 июля, детскую поликлинику имени Пичугина на улице Запорожской начало топить. Читательница "Комсомолки" прислала в редакцию видео, на котором вода со второго этажа здания, где располагается поликлиника, льется нескончаемым потоком на пол. На кадрах видно, как персонал поликлиники, вооружившись ведрами и тряпками, борется с напастью.

- Примерно раз в полгода нас топят жители дома, - говорит медперсонал поликлиники. - Приходится самим справляться с потопом. А куда деваться? Мы вызвали сотрудников управляющей компании, пусть перекрывают воду у жильцов.

По словам нашей читательницы, сотрудник УК приехали быстро, сейчас они пошли по квартирам, чтобы понять, откуда идет утечка.

- Вода льется прямо на электрощитовую, это очень опасно, - говорит читательница.

Фото: Читательница "Комсомолки"

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