В Прикамье ливень и шквал прервал балет под открытым небом на горе Крестовой

Артисты все же успели исполнить несколько фрагментов из балета "Гаянэ". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало традиционного ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» под Губахой оказалось смазанным из-за стихии.

Перед сценой, которую соорудили в окружении горных пейзажей, собралось множество зрителей – люди приезжали из всех уголков Пермского края и из других регионов: о том, что в Прикамье в 12-й раз поставят балет под открытым небом, стало известно далеко за пределами Перми.

И вот перед зрителями появились артисты Пермского театра оперы и балета. Они начали исполнять фрагменты из балета «Гаянэ» на музыку Хачатуряна. И вдруг налетел ветер и стеной пошел дождь. Порывы шквала забрасывали на сцену потоки воды, и театральное действо пришлось прервать. Укрыться было негде, зрители и артисты балета промокли до нитки.

Когда стихия немного поутихла, организаторы осмотрели конструкции подмостков и пришли к выводу, что балеринам продолжать выступление было бы небезопасно. Они извинились перед зрителями.

Предлагаем посмотреть фотографии о том, что происходило на горе Крестовой в субботу, 1 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО