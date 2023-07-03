Пермяк рассказал, как отдохнуть в Турции, путешествуя за рулем

Фото: предоставлено Иваном Алексеевым.

Иван Алексеев – айтишник – проводит отпуск, путешествуя на автомобиле. Объехал Крым, Краснодарский край, Абхазию, Грузию. Последний отпуск пермяк провел в Турции – добрался туда за рулем, а потом рассказал обо всех плюсах и минусах такого путешествия: как не сбиться с дороги, где ночевать, питаться, заправляться, как общаться с местными и самостоятельно выбрать отель для отдыха. И вообще – сколько стоит такое автоудовольствие.

Сменил курс из-за непогоды в Грузии

- Поездку в Турцию заранее я не планировал, решил, что снова будут отдыхать в Грузии – здесь шикарная кухня, прекрасное вино, местный грузинский колорит и интересные достопримечательности, - рассказывает Иван.

Чтоб добраться до соседнего государства, нужно проехать через пол страны: Пермь – Самара – Волгоград – Владикавказ:

- Во Владикавказе упираешься в таможню Верхний Ларс. В прошлом году там шла реконструкция, увеличивалось количество пропускных пунктов, поэтому пришлось простоять в пробке около 9 часов. Это было ужасно: машины еле двигались.

Очередь на таможне. Фото: предоставлено Иваном Алексеевым.

Чтобы въехать в соседнее государство на личном авто, на таможне нужно предъявить заграничный паспорт, водительское удостоверение и купить обязательную страховку на автомобиль. Стоит она примерно 1500 рублей, правда, цена все равно зависит от курса, и приобрести ее можно сразу, как пересечешь границу и поменяешь деньги на грузинские лари.

- Важно, если едешь на машине по доверенности, то она должна быть генеральной, иначе тебя не пропустят, - советует Иван. - С собой не должно быть запрещенных предметов. Еще на таможне контролируется ввоз спиртного. В путешествие по Грузии нужно ехать с наличкой и заранее планировать, где будешь обменивать деньги, питаться и отдыхать. Перед тем, как наметить такой план, я прочитал много отзывов в интернете.

Дальше, но дешевле, чем в России

Сразу, как пересекают границу, туристы оказываются в горах, а это - нереальная красота!

- Все цветет и пышет, а ты едешь и любуешься на обрывы и ущелья с высоты птичьего полета. От границы с Россией до Тбилиси километров 100, и это короткое двухчасовое путешествие. Но за это время успеваешь понять, что попал в другую страну с другими порядками и своим менталитетом. Водители в Грузии, как только увидят машину с туристами, сразу начинают сигналить, словно они срочно едут по своим делам, а ты задерживаешь их. Такое ощущение, что руль они держат одной рукой, а другая все время давит клаксон.

Осмотрев достопримечательности Тбилиси, пермяк отправился в Батуми, к морю. Отели выбирал бюджетные, через сайты бронирования. В итоге отдых в Грузии вышел даже дешевле, чем в России. За 2500 в сутки удалось снять хороший номер с кондиционером, душем, халатом, тапочками и wi-fi.

- А когда я приехал в Батуми, погода испортила, температура опустилась до 13 - 15 градусов, и в ближайшую неделю потепления не обещали, - рассказывает путешественник. - Ехать назад смысла не было, и, чтобы поплавать в море, я решил махнуть в Турцию, хотя не был там ни разу.

Отдых в Турции запланирован не был. Фото: предоставлено Иваном Алексеевым.

Отдых того стоил

- Дорога от Грузии до Средиземного моря не близкая - 1800 километров. Зато от Батуми до границы с Турцией - всего ничего – около 10 километров. Чтобы понять, как ехать, где отдыхать и заправляться, я вновь полез в интернет читать отзывы. Самое главное для таких туристов как я - запастись деньгами: долларами и местной валютой, а еще всегда иметь в запасе воду, еду и знать, сколько стоит топливо в другой стране. В Грузии, к примеру, бензин в два раза дороже, чем в России.

Для пересечения границы с Турцией нужны те же самые документы, что и для поездки в Грузию: загранпаспорт, водительское удостоверение и технический паспорт на машину.

Очередь на таможне была, но небольшая. В Турцию въезжали как частные авто, так и экскурсионные автобусы.

- На нейтральной территории снова нужно было купить страховку на автомобиль. В Турции она дороже – 2500 - 3000 рублей. И когда документы были готовы, я въехал в другую страну! Картинка вроде та же самая - едешь вдоль Черного моря, но атмосфера уже другая: дорога идеальная, везде разделительные барьеры. Едешь спокойно и на встречную полосу точно не выедешь. Люди в Турции интересные и веселые. Заходишь в местные магазинчики с непонятным ассортиментом и пользуешься переводчиком на телефоне, чтобы выбрать что-нибудь знакомое. Это в курортных городах языкового барьера практически нет, а среди турков, живущих в центральных городах страны, мало кто знает английский, а тем более русский язык. С помощью телефона я объяснял, что мне нужно. Брал в основном картошку и свежую выпечку. С мясом и колбасой не экспериментировал и даже кофе не пил, только горячий черный чай.

Иногда Ивану удавалось общаться и без переводчика.

- В шесть утра проезжаю городок, стою на единственном светофоре. К моей машине подходит мужик со свежими плюшками с кунжутом и стучит в окно. Жестами спрашиваю, сколько? Он показывает десять пальцев, а у меня в машине только одна лира лежит. Я показываю ему монету, он машет рукой, мол, мало и уходит. А через минуту возвращается, сует плюшку и просит, давай лиру.

Пока два дня добирался до побережья, пермяк ехал и удивлялся особенностям Турции.

Финальная точка пути. Фото: предоставлено Иваном Алексеевым.

- На полях там установлено огромное количество ветрогенераторов и солнечных панелей, которые вырабатывают электричество. Едешь по трассе и видишь, как панели эти сверкают неестественным светом. Еще порадовало, что в Турции есть не только свои местные заправки, но и российские. У меня в машине установлено и бензиновое, и газовое оборудование, и полной заправки мне хватает на 1300 километров, поэтому всегда получалось дотянуть до российского бензина.

Остановку на ночлег Иван запланировал в городе Самсун, находится он в 600 километрах от границы с Грузией. Купил местную sim-карту с туристическим тарифом, она обошлась примерно в 1500 рублей.

- Покрытие там хорошее, интернет работал бесперебойно, и я выбрал и забронировал себе бюджетный отель на Средиземном море по системе «все включено». Причем, если бронировать такой же отель за месяц-два, то цена была бы гораздо дороже. А если выбираешь здесь и сейчас, то цена падает. В итоге за 10 дней отдыха в отеле в Аланье с выходом к морю, бассейном, четырехразовым питанием со шведским столом и развлечениями я отдал 40 000 рублей. Отдых понравился: я не только накупался в море, но и посмотрел местные достопримечательности. Поднимался на канатной дороге в горы, посетил крепости и погулял на соседних пляжах.

Красоты Аланьи. Фото: предоставлено Иваном Алексеевым.

СЧИТАЛКА «КП»

Отель в Турции на 10 дней по системе «все включено» - 40 тысяч рублей.

Страховка на автомобиль – Грузия – 1500 рублей, Турция – 3000 рублей.

Траты на топливо - 40 – 45 тысяч рублей.

Питание и проживание в дороге -10-15 тысяч рублей.

Сим-карта – 1500 рублей.

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