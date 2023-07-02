Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2023 11:41

Яркие моменты «Балета на закате» в окружении горных пейзажей [фото] [видео]

В Прикамье открылся ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой»
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
"Балет на закате" на этот раз исполнили танцовщики пермского оперного.

"Балет на закате" на этот раз исполнили танцовщики пермского оперного.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 12-й раз в окрестностях Губахи открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой». Он уже снискал немалую популярность – на этот раз на поляне перед установленной на горе сценой собрались более 8 тысяч зрителей.

Они с нетерпением ждали «Балета на закате». На этот раз артисты пермского оперного подготовили сюрприз – под живую музыку оркестра танцоры исполнили первый акт балета «Анюта» по мотивам одноименного рассказа Чехова.

Погода внесла свои коррективы – неожиданно над горой развернулись хляби небесные: порывы шквалистого ветра бросали на сцену потоки ливня. Зрители, как ни спасались от проливного дождя, вымокли до нитки. Но красочное действо на открытом воздухе запомнится им надолго.

Предлагаем вам самим посмотреть и убедиться в этом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О РАЗНОМ