Яркие моменты «Балета на закате» в окружении горных пейзажей [фото] [видео]

"Балет на закате" на этот раз исполнили танцовщики пермского оперного. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 12-й раз в окрестностях Губахи открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой». Он уже снискал немалую популярность – на этот раз на поляне перед установленной на горе сценой собрались более 8 тысяч зрителей.

Они с нетерпением ждали «Балета на закате». На этот раз артисты пермского оперного подготовили сюрприз – под живую музыку оркестра танцоры исполнили первый акт балета «Анюта» по мотивам одноименного рассказа Чехова.

Погода внесла свои коррективы – неожиданно над горой развернулись хляби небесные: порывы шквалистого ветра бросали на сцену потоки ливня. Зрители, как ни спасались от проливного дождя, вымокли до нитки. Но красочное действо на открытом воздухе запомнится им надолго.

Предлагаем вам самим посмотреть и убедиться в этом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО