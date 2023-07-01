Пермь и города Приволжья подверглись нашествию разнообразных насекомых

Если на дачах с подобным нашествием можно бороться, опрыскивая растения инсектицидами, то обрабатывать ядохимикатами насаждения в городах, а также леса слишком опасно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нынче из-за теплой весны раньше, чем обычно, посадки в садах и огородах подверглись нашествию самых разнообразных насекомых, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Галловая тля, например, стала поражать не только смородину, но набросилась даже на яблоню.

Но расплодившиеся насекомые атакуют не только плодовые деревья на садовых участках. Они нападают и на зеленые насаждения в мегаполисах, на пригородные леса. И тогда картина порой получается зловещей.

Казанские деревья пугают горожан

Жители Казани этим летом публикуют в соцсетях фотографии, которые напоминают фильмы ужасов. Во многих казанских дворах стоят деревья с обглоданной листвой, окутанные паутиной.

- Бывает, идешь вечером, а уродливые ветви напоминают чудовищ, из пасти которых вываливаются личинки! - ужасается местная жительница. - Все насаждения во дворах обглоданные стоят!

Действительно, столица Татарстана столкнулась с нашествием гусениц горностаевой моли. Этих насекомых так называют из-за красивой окраски, которая напоминает королевскую мантию из горностая. Но это симпатичное существо, как оказалось, может доставить немало неприятностей.

- Гусеницы горностаевой моли выделяют паутину, оплетают ей деревья, вьют гнезда-коконы, куда откладывают яйца, - объясняет доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев. - В этом году из-за теплой весны личинки вывелись уже в начале июня. И не было хороших дождей, чтобы смыть эти коконы.

В итоге личинки во множестве падают на головы казанцев, заставляя их содрогаться. Особенно страдают от них жители Московского и Кировского районов Казани. Они уже обращались в народный контроль и в районные администрации. Во дворы выезжали специалисты и обрабатывали деревья препаратами. Но проблема от этого не исчезла.

Николай Шулаев успокаивает, что горностаевая моль не представляет непосредственной опасности для людей и шокирует лишь внешним видом своих коконов. Но она является насекомым-вредителем: личинки моли поедают листья и плоды деревьев, сокращая их урожайность.

Если на дачах с подобным нашествием можно бороться, опрыскивая растения инсектицидами, то обрабатывать ядохимикатами насаждения в городах, а также леса слишком опасно.

Впрочем, как говорит ученый-биолог, уже вскоре личинки горностаевой моли начнут окукливаться, и весь этот паутинный ужас на деревьях Казани должен сойти на нет с ближайшим сильным дождем.

В Ульяновске - прожорливые гусеницы

В Ульяновской области лиственные леса уничтожают расплодившиеся гусеницы непарного шелкопряда: благоприятные погодные условия поспособствовали размножению этих насекомых.

Страдают от шелкопряда не только дубовые и липовые рощи, но и дачные посадки и деревья. Ульяновские дачники опасаются, что их урожай оказался под угрозой.

Прожорливые гусеницы распространились в Тереньгульском, Майнском, Радищевском, Чердаклкинском, Ульяновском и других районах области - об этом на заседании штаба по развитию региона сообщил губернатор Алексей Русских. Глава региона поручил подчиненным подумать, как можно противодействовать этому нашествию, а при необходимости обратиться за помощью в Рослесхоз.

Садоводы вооружаются опрыскивателями, а вот ульяновские леса пока отданы на откуп листогрызущим существам.

Жук с Дальнего Востока

В Пермском крае леса тоже под угрозой. Правда, не лиственные, а пихтовые.

Второй год подряд в регионе стоят жара и засуха. Они ослабляют хвойные деревья. И этим воспользовался пришедший с Дальнего Востока жук - уссурийский короед. Его личинки поселяются под корой ослабленных деревьев, оставляя извилистые ходы в виде каких-то замысловатых письмен, из-за чего это насекомое прозвали жуком-полиграфом.

Уссурийские жуки по запаху определяют усыхающие деревья и откладывают в них яйца. Предпочитают пихты, но могут атаковать и другие хвойники.

Хвоя на пораженных деревьях становится рыжей. И таких рыжих вкраплений в пермских лесах становится все больше. Очаги поражения обнаружили также в лесных массивах в Добрянском и Пермском районах.

Как полагает директор Центра защиты леса Пермского края Валерий Казанцев, если не будут приняты меры, то через три года в Прикамье не останется пихты, затем ели, сосны и лиственницы.

По его мнению, единственный способ борьбы с засильем насекомого в данном случае - санитарная вырубка деревьев, ведь уссурийский короед живет под корой, и обработка химическими реагентами деревьев результата не принесет.

Боролись с вредителями - пострадали пчелы

Использование химикатов против насекомых-вредителей может иметь печальные последствия. Например, в некоторых деревнях под Нижним Новгородом стали гибнуть пчелы.

В частности, беда пришла в деревню Чередково Городецкого района. После очередной обработки полей там осиротели несколько пасек, расположенных в паре километров от сельскохозяйственных земель. Под пчелиными домиками лежат целые горы медоносных насекомых.

- У меня погибли 43 пчелиные семьи, - с грустью в голосе говорит местный житель Ростислав Смирнов. - Ульи пустые, перед ними кругом мертвые пчелы. Осталась еще одна небольшая семья, но я не знаю, что будет с ней дальше, не говоря уже о том, какой мед получится.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора подтвердили факт гибели пчел. По официальной информации, пострадало 5 пасек, на каждой из которой находилось от 5 - 10 до нескольких десятков пчелиных семей.

По правилам, руководители агропредприятий должны предупреждать пчеловодов о предстоящих обработках, чтобы те на время закрыли пчел в ульях. Кроме того, обработки обычно проводятся по ночам, чтобы в жару пчелы не сидели в улье. Но в этот раз что-то, видимо, пошло не так.

- В настоящее время проведено обследование места гибели пчел, - рассказали в ведомстве. - Проводится лабораторное исследование, в том числе по выявлению веществ, которые использовались для обработки полей. Если подтвердятся факты нарушения фитосанитарных требований, виновные понесут ответственность - пчеловоды смогут обратиться в суд для взыскания материального и морального ущерба.

МНЕНИЕ ЭНТОМОЛОГА

Погода для вредителей оказалась идеальной

Действительно ли погода могла повлиять на нынешнее нашествие насекомых? Ученые-энтомологи в этом не сомневаются.

- Насекомые - это зависимые от температуры организмы, - объясняет заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных ПГНИУ, энтомолог Сергей Есюнин. - В теплую погоду они гораздо активнее и лучше размножаются. К тому же жаркая засушливая погода, которая долгое время стояла в Приволжье и сменилась холодами, ослабила растения. В итоге создались идеальные условия для вспышек роста численности самых разных насекомых.

Особенно понравилась нынешняя погодка непарному шелкопряду.

- Для этих бабочек характерны вспышки массового размножения в зависимости от погоды, - объяснил Сергей Есюнин. - Их гусеницы всеядны - они с удовольствием объедают и лиственные деревья в лесах, и плодовые растения, например, сливы и яблони.

Если в садах с этими насекомыми еще можно побороться, опрыскивая деревья препаратами против вредителей, то спасти лесные массивы, по словам ученого, гораздо труднее. По большому счету, остается ждать изменения погоды на более прохладную и дождливую.

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