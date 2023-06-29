В июле в Пермский край вернется тридцатиградусная жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наконец-то настало тепло! – радуются жители Прикамья. – А то последний раз грелись еще в мае…

Однако не вернутся ли в июле к нам холода? И наверстают ли июльские дожди дефицит влаги на полях и дачных участках?

- Уже в пятницу начнется вынос теплого воздуха из Поволжья, - успокаивает доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - И на юге края уже может быть до +28 градусов, в Перми до +27, а на севере региона – около +20.

А 1 июля, в субботу, ожидается по-настоящему жаркий день.

- Из-за выноса тропического воздуха в районе Кунгура, Лысьвы и даже в Перми температура может превысить отметку в +30 градусов, и это будет самый теплый день с 28 мая, - говорит Андрей Шихов. - На севере края, впрочем, будет немного прохладнее. И есть вероятность, что ночью в Прикамье местами пройдут дожди.

В воскресенье и в начале следующей недели, по прогнозам метеоролога, теплая погода сохранится: днем - от +23 до +28 градусов. И будут стоять довольно теплые ночи.

- По предварительному прогнозу, такая погода может сохраниться до середины июля, - говорит Андрей Шихов. - А вот во второй половине месяца температура воздуха может быть немного ниже нормы. И окончание засухи и настоящие июльские дожди, возможно, также откладываются на пару недель.