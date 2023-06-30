В пермском благотворительном фонде «Берегиня» подвели итоги проекта «Время заботы»

Психологически стабильный врач и родственники очень важны при лечении онкозаболевания. Фото: Лилия Гатауллина

- Идея проекта «Время заботы» возникла, когда мы поняли, что контакт с тяжелобольными детьми сказывается на моральном состоянии их родителей и врачей онкоцентра. Родители и специалисты онкогематологического отделения находятся с детьми почти круглосуточно - говорит руководитель программы «На подмогу» фонда «Берегиня», автор проекта «Время заботы» Елена Бояршинова. - Лечить детский рак - это очень тяжелый труд, который приводит к эмоциональному и профессиональному выгоранию.

Психологически стабильный врач и родственники очень важны в процессе спасения ребят с серьезной патологией, который может занять от нескольких недель до двух лет. Именно они создают вокруг малыша среду, напрямую зависящую от внутреннего состояния каждого из них. Лечение онкологических заболеваний сопровождается регулярным посещением лечащего врача, в отдельных случаях — группы докторов. Эффективное взаимодействие с медперсоналом всегда будет являться профилактикой возникновения тревожности и страхов у пациента.

Врачу и родителю в период длительного лечения необходимо действовать сообща. Фото: Лилия Гатауллина

Проект «Время заботы», который реализовал Пермский благотворительный фонд «Берегиня» при поддержке Фонда президентских грантов, помог оставаться в ресурсе докторам, родителям маленьких пациентов и специалистам, которые ежедневно работают с детьми.

Отметим, реализация проекта стала уникальным опытом не только для Пермского края, но и для всей страны. Перед его началом специалисты провели всю необходимую диагностику, а потом дали участникам проекта возможность бесплатно посещать бассейн, ходить на массаж, заниматься йогой и фитнесом.

Помимо этого детские врачи-онкологи получали профессиональную помощь извне: проводили тренинги и супервизии с московскими коллегами-специалистами.

- Так получилось, что один раз общение наших врачей с московскими произошло после ухода в пермском онкоцентре одного из маленьких пациентов, - рассказала Елена Бояршинова. – И случившийся разговор помог пермским врачам вскрыть эмоциональное напряжение и вновь вернуться в профессиональное русло.

Как показала практика, участие врачей в проекте «Время заботы» положительно сказалось не только на работе и настроении докторов, но и на семейных отношениях. Психолог проекта Вероника Кантеева работала с участниками над тем, чтобы они старались не переносить свое беспокойное состояние «в дом», не распространять его на других родственников и избегать семейных конфликтов.

Родители онкобольных детей, давая обратную связь о своем участии в проекте, рассказали, что впервые за долгие месяцы они почувствовали заботу о себе! И это очень важно, ведь все время, прошедшее после постановки ребенку тяжелого диагноза, им только и приходилось делать, что заботиться о детях. А забота и внимание специалистов фонда «Берегиня» наполнило их и помогло зарядиться новой энергией, чтобы продолжить борьбу за здоровье своего ребенка.

Здоровье маленького пациента всегда должно быть на первом месте. Фото: Лилия Гатауллина

Всего в проекте приняли участие 70 человек: 32 врача, 23 родителя и 15 специалистов онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза КДКБ (ДОГЦ), относящихся к вспомогательному персоналу.

Помимо тренингов на темы коммуникации с пациентами, индивидуальных психологических консультации и занятий спортом во время реализации проекта «Время заботы» был снят видеоролик. В нем транслируются ситуации, в которых ежедневно оказывается медицинский работник и пациент, и разъясняются наиболее экологичные способы разрешения околоконфликтных и конфликтных моментов. В видеоролике ярко иллюстрируется мысль: врачу и родителям ребенка в период длительного лечения тяжелого заболевания необходимо работать вместе, слушать и слышать друг друга. На первом месте всегда должно быть благополучие и здоровье маленького пациента.

Вообще весь проект «Время заботы» - это напоминание себе о том, что ты человек, который находится рядом с болеющим ребенком, только ты создаешь ему условия для выздоровления: врач, родители, психолог, воспитатель. Для того, чтобы дать ребенку силы бороться с болезнью, ты сам должен быть сильным, наполненным заботой и верой в лучшее!

Родители смогли пообщаться о чем-то кроме болезни. Фото: Лилия Гатауллина

Чего не случилось?

- Проект был рассчитан на участие 30 родителей, которые лежат в больнице с детьми долгие месяцы, - объясняет Елена Бояршинова. – После постановки диагноза нахождение в больничных стенах может составлять от полугода до полутора лет. К сожалению, на предложенную помощь откликнулись не все. Несмотря на то, что на время, пока родители отдыхали, с детьми оставались волонтеры «Берегини» и воспитатель, не все принимали тот факт, что они выйдут из больницы и будут «заниматься собой».

Однако те, кто не мог оставить ребенка, не испытывая тревоги, не остались без помощи и внимания. Фонд «Берегиня» пригласил тренера по йоге и мастера по массажу прямо в больницу.

- На массаж у нас даже очередь была, - улыбается Елена Бояршинова. - Мамы пациентов детского онкоцентра смогли не только сделать себе массаж, но и просто пообщаться о чем-либо кроме болезни, на йогу родители до сих пор ходят с большим удовольствием.

После окончания проекта в фонде «Берегиня» планируют и далее искать новые методы и инструменты для реабилитации врачей, родителей и специалистов, работающих с заболевшими детьми.

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