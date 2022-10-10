«Переживаем за каждого ребенка»: Пермским врачам-онкологам помогут бороться с профессиональным выгоранием

Историю каждого маленького пациента врачи пропускают через себя. Фото: Ксения Юхименко.

- Наше отделение оказывает медицинскую помощь детям с жизненно опасными заболеваниями: злокачественными образованиями и заболеваниями крови, - говорит заведующая Онкогематологическим центром им. Ф.П. Гааза КДКБ (ДОГЦ) Ольга Никонова. - Поэтому фраза, которая говорит о медицине, что мы спасаем детей, в нашем отделении звучит наиболее ярко.

«Каждую историю пропускаем через себя»

С каждым своим маленьким пациентом врачи проходят долгий путь к выздоровлению и переживают, как ребенок переносит химиотерапию, а также пытаются сделать все, чтобы ему стало легче.

- Мы тесно работаем с семьей, и если что-то идет не так, это становится нашим личным переживанием, - объясняет онколог. - Причем, это касается не только врачей, но и медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Каждую историю мы пропускаем через себя, и помним все трудные моменты, особенно если что-то не получилось. Нам самолично приходится говорить родителям о тяжелом, и мы переживаем это вместе с ними, как личную трагедию.

Далее врачам приходится находить где-то силы, чтобы начинать работать заново, ведь другие дети тоже требуют неусыпного внимания. А главная задача детских онкологов остается прежней - спасти и вырвать ребенка из лап смерти.

«Для нас это – счастье»

Накануне Всемирного дня психического здоровья пермский благотворительный фонд «Берегиня», специалисты которого занимаются помощью детям с онкологическими диагнозами, объявил о запуске проекта «Время заботы». Реализуется он при поддержке Фонда президентских грантов.

Суть проекта в том, чтобы не только врачам, но и родителям детей с онкологическим диагнозом, у которых диагностируют выгорание, предоставить возможность физической разгрузки для снятия эмоционального напряжения. А говоря проще, сделать так, чтобы они смогли заняться собой: регулярно посещать бассейн, массажный кабинет или тренажерный зал.

Проходить анкетирование специалисты-онкологи будут в начале, середине и в конце проекта. фото: Ксения Юхименко

Кроме того, с врачей снимут часть бумажной работы, а ведением электронной карточки пациента и созданием архива документов займется специально нанятый администратор.

- Для нас было счастьем узнать, что у нас появился такой проект, - говорят врачи и мамы маленьких пациентов онкоцентра.

- Специфика работы детских онкологов очень стрессовая, поэтому специалистам очень важно снимать вопрос профессионального выгорания, - объясняет медицинский психолог КДКБ и благотворительного фонда «Берегиня» Вероника Кантеева. - В результате комплексного подхода мы стремимся упростить работу с пациентами, снизить давление от трудового процесса у сотрудников, эмоционально восстановить родителей. Сейчас проводится анкетирование психоэмоционального состояния докторов и близких пациентов, чтобы выявить наиболее нуждающихся в поддержке.

За год участие в проекте примут 70 человек

В целом за год проекта «Время заботы» в нем смогут принять участие 70 человек: это 30 врачей, 30 родителей и 10 специалистов Онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза КДКБ (ДОГЦ). Среди них - психологи, воспитатель, учитель госпитальной школы, соцработник и координатор больничных проектов. Групповые встречи с психологом и супервизии будут проводиться ежемесячно. За время реализации проекта будет проведено более 200 индивидуальных психологических консультаций с медперсоналом и около 100 встреч с родителями.

- Идея возникла достаточно давно, мы 13 лет думали о том, как можно позаботиться о наших любимых врачах, медперсонале и родителях детей, - говорит директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. – Ведь все, кто общается с тяжелобольным ребенком, обязательно должны находиться в психологически устойчивом состоянии. До пандемии мы проводили групповые занятия, старались вывезти всех отдохнуть, но сделать это одновременно – невозможно, всегда кто-то выпадал. А сейчас эта помощь будет носить индивидуальный формат.

Психологически стабильный врач и родственники очень важны в деле спасения ребят с серьезной патологией. Тем более, что этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет. Именно они создают вокруг малыша среду, напрямую зависящую от внутреннего состояния каждого из них, поэтому хороший настрой взрослых обязателен.

В начале, середине и конце проекта «Время заботы» участникам будет проводиться диагностика, в ходе которой появится понимание, насколько этот проект нужен и важен для всех.

- Но уже по первым шагам проекта мы понимаем, что он очень откликается, и люди активно выбирают, в чем они будут участвовать, - объясняет Татьяна Голубаева. – Люди выкраивают для себя время, планируют свой день, договариваются с волонтерами. Это важно, потому что они в этот момент начинают думать о себе. Какое-то время они смогут уделить себе время, в хорошем смысле быть зацикленными лишь на своем «я», этого мы и хотели добиться. Да и вообще, «Время заботы» - это про комплексную поддержку, «Берегиня» всегда старалась быть плечом и опорой для врачей и медперсонала больницы. Когда мы видим, что взгляд врачей больше не наполнен усталостью, а глаза становятся добрыми и умиротворенными, мы понимаем: те, кто ежедневно находятся рядом с тяжелобольными детьми сейчас в порядке. И это здорово!