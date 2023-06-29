В Свердловской области нашли мертвым 27-летнего вахтовика из Пермского края

Фото: Анна Абразумова/Мо-Мвд-России Краснотурьинский

27 июня в Свердловской области пропал 27-летний Андрей Анфалов из поселка Гайны Пермского края. В ночь на 22 июня молодой человек ушел из вагончика, расположенного в лесу в 10 километрах от города Карпинска и бесследно исчез. К несчастью, 28 июня Андрея нашли мертвым.

- Его обнаружили в 10 километрах от Карпинска, трасса на Кытлым, в 5 километрах от пилорамы. Он, похоже, скитался по лесу. Тело нашли лесовозники. Возможно, он погиб от обезвоживания, но точную причину установят следователи. Видимых следов криминала на теле Андрея не нашли, - сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на собственный источник.

Знакомая детства Андрея, рассказала, что он был добрым и отзывчивым парнем. В Свердловскую область он приехал по работе, он был оператором лесозаготовительного комбайна и практически всю свою недолгую жизнь работал вахтами.

- Брат у него родной тоже вахтами работает, сейчас он в Москве, но собирается выезжать в Гайны, помогать с организацией похорон. Жалко Андрея очень, у него ведь жена беременная осталась, как она сейчас будет? - говорит знакомая погибшего молодого вахтовика.

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