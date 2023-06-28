«Зарезал, оставил в холодильнике и ушел». Подробности убийства 25-летней продавщицы цветочного в Краснокамске

Трагедия развернулась вечером 26 июня в Краснокамске. Фото: Сплетни Краснокамск/ВКонтакте/Валерия Громова

Вечером 26 июня в магазине цветов и салютов Romanti&KA на улице Калинина, 17/1 в Краснокамске нашли тело 25-летней продавщицы Кристины с признаками насильственной смерти. Обсуждая трагедию в соцсетях, местные жители предположили, что с девушкой расправился ее бывший молодой человек.

- Говорят, что ее убил бывший, нанес 15 ножевых, а тело засунул в холодильную камеру для цветов. Вечером по квартирам близлежащих домов ходил участковый, опрашивал людей, - вскоре после произошедшего рассказывала «Комсомолке» одна из жительниц Краснокамска.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» и сейчас совместно с полицейскими ищут преступника. Корреспондент «Комсомолки» пообщался со сводной сестрой убитой Кристины Валерией, которая живет в Перми, и узнал подробности случившегося.

- Об убийстве Кристины мне рассказала ее подруга. Сперва я ей не поверила, сказав, что это все чушь, но когда все подтвердилось, я была просто в ужасе. Кто? За что? Кристина ведь и мухи не обидит...- сокрушается Валерия.

Валерия рассказывает, что Кристина родилась в поселке Чайковском, потом вместе с мамой перебрались в поселок Майский, где прожила достаточно долгое время, а потом ей предложили работу в цветочном в Краснокамске, и она переехала туда.

Совместное фото Валерии ( слева) и Кристины. Фото предоставлено Валерией.

- Я всегда ее в Пермь перетаскивала жить, но она не хотела. Привыкла к тишине и маленькому населению. В Перми ей тяжело было, - говорит Валерия. - А вообще в мечтах у нее было уехать в какой-нибудь уютный городок не в Пермском крае.

Несмотря на то, что Кристина и Валерия были сводными сестрами, общались они как родные, пусть и редко.

- Она мне была действительно близка, как моя старшая сестра, - вспоминает Валерия. - Она была всегда веселой. Шутила так, что мы по полу от смеха катались. Была очень спокойной и не агрессивной, за что ей такая смерть? Говорили, что это мог сделать ее бывший молодой человек Альберт. Когда мы с ней о нем говорили, она рассказывала, что не хочет больше с ним быть, но боится уйти. А буквально на днях мы с ней говорили по видеосвязи, и она сказала, что все-таки ушла от него, причем уже давно. По моей информации, его уже проверили и, как я поняла, сняли с него подозрения.

По словам Валерии, по записям с камер наблюдения видно, что преступник сперва ходил в овощном магазине неподалеку от ларька с цветами, а после зашел в цветочный и убил Кристину.

- Он просто ее зарезал, оставил в холодильнике и ушел. Деньги, вроде, он не взял, - говорит Валерия. - По одной из версий, причиной убийства стала безответная любовь. Якобы Кристина ему отказала, но пока это только одна из версий. До сих пор не могу поверить, что Кристины больше нет. Мы ведь сегодня с ней хотели встретиться, она должны была приехать ко мне в Пермь...

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