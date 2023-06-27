В Пермском крае убили продавщицу цветочного магазина

Фото: Сплетни Краснокамск/ВКонтакте

Вечером 26 июня в Краснокамске в магазине цветов и салютов Romanti&KA на улице Калинина, 17/1 нашли тело девушки. Как сообщают местные жители, погибшей оказалась 25-летняя продавщица.

- Говорят, что ее убил бывший, нанес 15 ножевых, а тело засунул в холодильную камеру для цветов. Вечером по квартирам близлежащих домов ходил участковый, опрашивал людей, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц Краснокамска.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследованием преступления следователи занимаются совместно с полицейскими.

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