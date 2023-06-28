Фото: Минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию для строительства в Перми объекта регионального значения – третьего мостового перехода через реку Каму с подходами.

Документацию разработал проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Она включает четыре тома с проектами планировки межевания территории в Перми.

Реализации проекта включает этапы:

1 этап. Реконструкция транспортной развязки на площади Гайдара.

2 этап. Строительство моста через Каму длиной около 900 метров с правобережным подходом от пересечения с ул. Борцов Революции, левобережным подходом от пересечения с ул. Дзержинского. Общая протяженность этапа – 2,2 км;

3 этап. Строительство дороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской. Этап включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева, дороги Дружбы, а также строительство путепровода через железнодорожные пути. Протяженность этапа 2,25 км;

4 этап. Реконструкция ул. Екатерининской от примыкания ул. Подгорной, включая развязку на пересечении ул. Екатерининской с ул. Плеханова и ул. Луначарского. Протяженность этапа – 0,44 км;

5 этап. Строительство эстакады на пл. Гайдара в направлении ул. Окулова и ул. Екатерининской, включая участки подходов на ул. Окулова, от пересечения с ул. Дзержинского и ул. Хохрякова, а также ул. Екатерининская до примыкания ул. Подгорной. Протяженность этапа – 1 км.

6 этап. Снос существующих зданий, сооружений и строений, попадающих в зону планируемого размещения объекта строительства;

7 этап. Реконструкция трамвайных путей.

Общая протяженность этапов строительства – 5,89 км.

Проектом предусмотрено устройство на мосту велосипедной и пешеходных дорожек шириной от 2,5 метров. Проект включает 4 полосы движения, общая ширина проезжей части - 14,5 метров. Центральная полоса безопасности – 2,61 метров, крайние полосы безопасности – по 1 метру. Высота спуска к ул. Окулова – 19,6 метров.

Полная ширина третьего моста через Каму в Перми составит 27 метров. Длина моста - 899,14 метров на 12 опорах с 4 основными пролетами по 84 метра. Общая площадь сооружения – 23,589 тыс. кв. метров.

Прогнозируется интенсивность движения на мостовом переходе через Каму в количестве 35,3 тыс. автомобилей в сутки, из которых доля легкового транспорта составляет 71%, грузового – 29%.

Завершение строительство третьего мостового перехода через реку Кама с подходами намечено на 2027 год, его стоимость оценивается в 43,6 млрд рублей.

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