Краевой Минтранс рассказал о начале строительства третьего моста через Каму в Перми

Фото: Министерство транспорт Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили о готовности проекта третьего моста через Каму в Перми и подготовке его к прохождению госэкспертизы. После положительного заключения будут объявлены торги на право возведение моста.

Строительство третьего моста через Каму в Перми будет включать несколько этапов. На первом предстоит провести устройство на площади Гайдара разрезного кольца со светофорным регулированием.

После этого стартует строительство моста через Каму с подходами к нему. В рамках этих работ предстоит возвести новое направление от ул. Борцов Революции до ул. Жукова с последующей реконструкцией кольца в Сосновом бору.

Следующим этапом строительства станет реконструкция примыкания ул. Луначарского к пересечению ул. Екатерининской и Плеханова.

Завершающим этапом станет строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов на ул. Екатерининской и ул. Окулова.

Выход с моста планируется организовать на ул. Окулова в районе ул. Дзержинского и ул. Хохрякова. Ранее сообщалось, что эксплуатационная длина мостового перехода может составить 4,9 км, протяженность съездов и двух транспортных развязок – около 7 км.

Окончательную стоимость строительства третьего моста через Каму в Перми определят после получения заключения госэкспертизы.

По предварительной информации строительство планируют начать в 2024 году.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru