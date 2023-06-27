Пермяков приглашают на выставку красных платьев

Фото: Павел Семянников

На 1 этаже ТРЦ IMALL до 17 июля можно посетить выставку платьев с прошедшего показа «Гранд-дефиле транспарантное красное платье 2023», который был приурочен к 300-летию Перми. Рядом с каждым платьем размещен QR-код, по которому можно перейти на страницы дизайнеров и ознакомиться с их творчеством.

Фото: Павел Семянников

В мероприятии участвовали 15 дизайнеров, они создали свои работы всего за две недели.

- Мы не спали ночами. Создавали ролики, дипломы, благодарственные письма, занимались документами. Манекены мы собирали со всего города, у своих знакомых и друзей, так как манекенов в свободном варианте нигде нет. С миру по нитке, и получился прекрасный выставочный проект, – рассказала «КП» организатор показа Эльвира Зайцева.

Фото: Павел Семянников

Также Эльвира рассказала о планах на ближайшее время:

- Проект можно запустить и на следующий год, пригласить дизайнеров из других городов России. В планах – выйти на международный уровень, потому что тема красного у всех считывается по-разному: это Индия, Китай, Пакистан.

Фото: Павел Семянников

ВАЖНО

Вход на выставку свободный. Торговый центр IMALL находится по адресу: улица Петропавловская, 73 а.

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