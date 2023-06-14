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Общество14 июня 2023 11:30

Обратная сторона фейерверка: как готовили пиротехнический спектакль к 300-летию Перми

Пиротехники рассказали, как готовили фейерверк к юбилею Перми
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Обратная сторона фейерверка

Обратная сторона фейерверка

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«Было бомбически классно, спасибо организаторам за такой шикарный юбилей нашего города», «Просто космос! Браво, Пермь!», «Не видела такой красоты никогда», «Супер, все было супер!», «Впервые вижу такое шоу в Перми!» – такие комментарии в соцсетях оставляли восхищенные фейерверком на 300-летие города пермяки и гости города.

Спектакль на воде

И не согласиться с этим невозможно, кульминация юбилея Перми выдалась поистине впечатляющей. Организаторы устроили не просто 20-минутный фейерверк, а настоящий театрализовано-пиротехнический спектакль, действие которого развернулось на Каме у набережной.

Светомузыкальный фонтан, установленный на понтонах, поражал красотой света и многообразием форм вырывающихся струй воды. Флайбордисты исполняли невероятные акробатические этюды, а их костюмы, оснащенные пиротехникой, приводили в восторг даже самых искушенных зрителей. Но главным зрелищем, бесспорно, стал сам фейерверк, который установили сразу в трех точках – на катерах, на мосту и на другом берегу Камы.

Флайбордист. Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"

Флайбордист. Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"

Но главным зрелищем, бесспорно, стал сам фейерверк, который установили сразу в трех точках – на катерах, на мосту и на другом берегу Камы.

Журналисты «Комсомолки» своими глазами увидели, как готовили это грандиозное представление.

Обратная сторона фейерверка

Обратная сторона фейерверка

- Только представьте, все, что вы сейчас видите, мы готовили две недели, а отбабахает все за 20 минут, - с восхищением и одновременно еле заметным сожалением говорит пиротехник, который занимался подготовкой фейерверка к 300-летию Перми.

Вдоль пляжа пиротехники установили 1050 труб.

Вдоль пляжа пиротехники установили 1050 труб.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Перед нами действительно впечатляющая картина – сотни разноцветных труб, опоясанные металлическими корпусами, или врытые в землю, раскинулись вдоль городского пляжа. Трубы - это емкости для снарядов - тех самых разноцветных шаров, которые разрываются в небе. К каждой трубе паутиной тянутся электрические провода (электровоспламенители), которые крепятся к специальному фитилю снаряда. Ток поджигает фитиль, и за долю секунды снаряд устремляется в небо.

Фейерверка много не бывает

Фейерверка много не бывает

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Порох – всему голова

Самая сложная задача пиротехников сделать так, чтобы фейерверк разрывался на заранее выверенной высоте, а высота снаряда зависит от пороха, которым он начинен.

Так выглядит фитиль снаряда.

Так выглядит фитиль снаряда.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Но проблема в том, что часть снарядов закупается в Китае. В отличие от российского производителя, китайцы могут либо не доложить, либо переложить порох. Если у наших производителей заявлено 30 грамм пороха, то там столько и будет. У китайцев же с этим проблема, - рассказывает специалист.

Часть снарядов закупается в Китае.

Часть снарядов закупается в Китае.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

От моделирования до установки

Пиротехники занимаются всем - от подготовки труб и покупки снарядов, до их установки и запуска. В некоторых случаях, как, например, с юбилеем города, пиротехники создают виртуальную модель фейерверка, где показывают, какого цвета, на какой высоте, в каких местах, как и с какой периодичностью будут разрываться шары.

Это емкости для снарядов – тех самых разноцветных шаров.

Это емкости для снарядов – тех самых разноцветных шаров.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Фейерверк управляется с пульта, с помощью заранее написанной программы. Оператору остается лишь следить за таймингом и нажимать в нужное время кнопки.

На асфальте, накрытый разноцветными тканями, лежит пульт, но пиротехники никому его не показывают. Они люди суеверные

На асфальте, накрытый разноцветными тканями, лежит пульт, но пиротехники никому его не показывают. Они люди суеверные

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Земля под ногами дрожит

Вдоль пляжа пиротехники установили 1050 труб. Каждая труба вмещает только один снаряд с определенным цветом и калибром. Самый меленький из представленных калибров – 100 миллиметров. Такие снаряды взлетают на высоту 120-150 метров. Самый большой - 310 миллиметров (максимум, разрешенный в России - Ред.). Такие снаряды взлетают на высоту 450 метров..

Снаряд данного калибра весит 15 килограммов.

Снаряд данного калибра весит 15 килограммов.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Трубы небольшого калибра сделаны из усиленного пластика и крепятся к металлической раме, по виду напоминающую решетку, трубы самого большого калибра сделаны из металла, выстрелы из них настолько мощные, что трубы наполовину зарываются в землю

- Здесь восемь труб 310- го калибра, - рассказывает пиротехник. – Снаряд данного калибра весит 15 килограммов. Во время детонации земля в радиусе нескольких десятков метров содрогается так, будто стреляют из танка. Это действительно очень мощно. Был случай, когда заказчик напросился присутствовать при запуске, когда начали работать 310-е, он упал лицом на землю и закрыл голову руками. Поднялся, только когда все закончилось. Потом встал, отряхнулся и сказал, что все было классно, хотя всю дорогу смотрел в асфальт.

Трубы для мощных снарядов закапываются в землю на метр.

Трубы для мощных снарядов закапываются в землю на метр.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Чем отличается салют от фейерверка

Салют – это холостой залп – хлопок. Салютуют из ружей, автоматов, пушек, - объясняет пиротехник. – Да, есть пиротехнические изделия, которые так и называются «Салют». В них снаряд вылетает и разрывается большим хлопком, но в нем нет светового эффекта, только звук. Возможно, из-за этого самого изделия многие и называют фейерверк салютом. Но на самом деле это не правильно, фейерверк – это разноцветные шары, разрывающиеся в небе с различными эффектами.

Самый сильный снаряд взлетает на высоту 450 метров

Самый сильный снаряд взлетает на высоту 450 метров

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Идеальный фейерверк

- Представьте себе пять установок, стоящих в ряд. В каждой установке есть несколько десятков труб и все одновременно начинают стрелять разноцветными шарами, - рассуждает пиротехник. - Если шары начнут разрываться на одинаковой высоте, картинка получится смазанной, будет каша из красок. Никакого вау-эффекта не будет. Идеальный салют получается, когда шары разрываются на разных высотах, не смазывая картинку. Обыватель не увидит сложности, чтобы правильно рассчитать высоту. Но в действительности здесь много нюансов – это и сюрпризы с порохом, и, конечно, количество одновременно запускаемых снарядов – чем больше, тем, естественно, сложнее. Ну и, конечно, важную роль играет место запуска. Фейерверк у воды всегда производит более яркое впечатление. Когда свет от шаров отражается и переливается на водной глади, это в разы усиливает производимое на зрителя впечатление.

Каждая труба вмещает только один снаряд с определенным калибром.

Каждая труба вмещает только один снаряд с определенным калибром.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Лучшая награда – эмоции зрителей

Пиротехник признается, что удовольствие от зрелища, сделанного собственными же руками, он в полной мере не получает. Он как кинокритик – просматривает и анализирует сильные и слабые стороны своей «короткометражки».

- Когда я смотрю на свой фейерверк, я вижу не красиво разрывающиеся в небе шары, не буйство ярких красок, а ошибки или, наоборот, сильные стороны. Я получаю удовольствие, если во время и после нашей «канонады» зрители громко аплодируют, свистят и восторженно вздыхают.

Также публикуем видео театрализованного-пиротехнического спектакля, снятое с разных ракурсов.

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