Обратная сторона фейерверка: как готовили пиротехнический спектакль к 300-летию Перми

Обратная сторона фейерверка Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«Было бомбически классно, спасибо организаторам за такой шикарный юбилей нашего города», «Просто космос! Браво, Пермь!», «Не видела такой красоты никогда», «Супер, все было супер!», «Впервые вижу такое шоу в Перми!» – такие комментарии в соцсетях оставляли восхищенные фейерверком на 300-летие города пермяки и гости города.

Спектакль на воде

И не согласиться с этим невозможно, кульминация юбилея Перми выдалась поистине впечатляющей. Организаторы устроили не просто 20-минутный фейерверк, а настоящий театрализовано-пиротехнический спектакль, действие которого развернулось на Каме у набережной.

Светомузыкальный фонтан, установленный на понтонах, поражал красотой света и многообразием форм вырывающихся струй воды. Флайбордисты исполняли невероятные акробатические этюды, а их костюмы, оснащенные пиротехникой, приводили в восторг даже самых искушенных зрителей. Но главным зрелищем, бесспорно, стал сам фейерверк, который установили сразу в трех точках – на катерах, на мосту и на другом берегу Камы.

Флайбордист. Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"

Но главным зрелищем, бесспорно, стал сам фейерверк, который установили сразу в трех точках – на катерах, на мосту и на другом берегу Камы.

Журналисты «Комсомолки» своими глазами увидели, как готовили это грандиозное представление.

Обратная сторона фейерверка

Обратная сторона фейерверка

- Только представьте, все, что вы сейчас видите, мы готовили две недели, а отбабахает все за 20 минут, - с восхищением и одновременно еле заметным сожалением говорит пиротехник, который занимался подготовкой фейерверка к 300-летию Перми.

Вдоль пляжа пиротехники установили 1050 труб. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Перед нами действительно впечатляющая картина – сотни разноцветных труб, опоясанные металлическими корпусами, или врытые в землю, раскинулись вдоль городского пляжа. Трубы - это емкости для снарядов - тех самых разноцветных шаров, которые разрываются в небе. К каждой трубе паутиной тянутся электрические провода (электровоспламенители), которые крепятся к специальному фитилю снаряда. Ток поджигает фитиль, и за долю секунды снаряд устремляется в небо.

Фейерверка много не бывает Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Порох – всему голова

Самая сложная задача пиротехников сделать так, чтобы фейерверк разрывался на заранее выверенной высоте, а высота снаряда зависит от пороха, которым он начинен.

Так выглядит фитиль снаряда. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Но проблема в том, что часть снарядов закупается в Китае. В отличие от российского производителя, китайцы могут либо не доложить, либо переложить порох. Если у наших производителей заявлено 30 грамм пороха, то там столько и будет. У китайцев же с этим проблема, - рассказывает специалист.

Часть снарядов закупается в Китае. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

От моделирования до установки

Пиротехники занимаются всем - от подготовки труб и покупки снарядов, до их установки и запуска. В некоторых случаях, как, например, с юбилеем города, пиротехники создают виртуальную модель фейерверка, где показывают, какого цвета, на какой высоте, в каких местах, как и с какой периодичностью будут разрываться шары.

Это емкости для снарядов – тех самых разноцветных шаров. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Фейерверк управляется с пульта, с помощью заранее написанной программы. Оператору остается лишь следить за таймингом и нажимать в нужное время кнопки.

На асфальте, накрытый разноцветными тканями, лежит пульт, но пиротехники никому его не показывают. Они люди суеверные Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Земля под ногами дрожит

Вдоль пляжа пиротехники установили 1050 труб. Каждая труба вмещает только один снаряд с определенным цветом и калибром. Самый меленький из представленных калибров – 100 миллиметров. Такие снаряды взлетают на высоту 120-150 метров. Самый большой - 310 миллиметров (максимум, разрешенный в России - Ред.). Такие снаряды взлетают на высоту 450 метров..

Снаряд данного калибра весит 15 килограммов. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Трубы небольшого калибра сделаны из усиленного пластика и крепятся к металлической раме, по виду напоминающую решетку, трубы самого большого калибра сделаны из металла, выстрелы из них настолько мощные, что трубы наполовину зарываются в землю

- Здесь восемь труб 310- го калибра, - рассказывает пиротехник. – Снаряд данного калибра весит 15 килограммов. Во время детонации земля в радиусе нескольких десятков метров содрогается так, будто стреляют из танка. Это действительно очень мощно. Был случай, когда заказчик напросился присутствовать при запуске, когда начали работать 310-е, он упал лицом на землю и закрыл голову руками. Поднялся, только когда все закончилось. Потом встал, отряхнулся и сказал, что все было классно, хотя всю дорогу смотрел в асфальт.

Трубы для мощных снарядов закапываются в землю на метр. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Чем отличается салют от фейерверка

Салют – это холостой залп – хлопок. Салютуют из ружей, автоматов, пушек, - объясняет пиротехник. – Да, есть пиротехнические изделия, которые так и называются «Салют». В них снаряд вылетает и разрывается большим хлопком, но в нем нет светового эффекта, только звук. Возможно, из-за этого самого изделия многие и называют фейерверк салютом. Но на самом деле это не правильно, фейерверк – это разноцветные шары, разрывающиеся в небе с различными эффектами.

Самый сильный снаряд взлетает на высоту 450 метров Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Идеальный фейерверк

- Представьте себе пять установок, стоящих в ряд. В каждой установке есть несколько десятков труб и все одновременно начинают стрелять разноцветными шарами, - рассуждает пиротехник. - Если шары начнут разрываться на одинаковой высоте, картинка получится смазанной, будет каша из красок. Никакого вау-эффекта не будет. Идеальный салют получается, когда шары разрываются на разных высотах, не смазывая картинку. Обыватель не увидит сложности, чтобы правильно рассчитать высоту. Но в действительности здесь много нюансов – это и сюрпризы с порохом, и, конечно, количество одновременно запускаемых снарядов – чем больше, тем, естественно, сложнее. Ну и, конечно, важную роль играет место запуска. Фейерверк у воды всегда производит более яркое впечатление. Когда свет от шаров отражается и переливается на водной глади, это в разы усиливает производимое на зрителя впечатление.

Каждая труба вмещает только один снаряд с определенным калибром. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Лучшая награда – эмоции зрителей

Пиротехник признается, что удовольствие от зрелища, сделанного собственными же руками, он в полной мере не получает. Он как кинокритик – просматривает и анализирует сильные и слабые стороны своей «короткометражки».

- Когда я смотрю на свой фейерверк, я вижу не красиво разрывающиеся в небе шары, не буйство ярких красок, а ошибки или, наоборот, сильные стороны. Я получаю удовольствие, если во время и после нашей «канонады» зрители громко аплодируют, свистят и восторженно вздыхают.

Также публикуем видео театрализованного-пиротехнического спектакля, снятое с разных ракурсов.

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