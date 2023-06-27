«Прошу дать мне шанс на освобождение». В Нижнем Новгороде рассмотрели апелляцию Тимура Бекмансурова

Не согласный с назначенным наказанием, Бекмансуров подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осужденный Тимур Бекмансуров попытался обжаловать строгий приговор, вынесенный ему Пермским краевым судом. Напомним, за массовый расстрел студентов в пермском университете его приговорили к пожизненному сроку. Не согласный с назначенным наказанием, Бекмансуров подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

27 июня его жалобу рассматривал Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Интересы осужденного, как и во время судебного процесса в Перми, представлял адвокат Паньков.

На заседание в зал суда собралось около десятка журналистов, сам же Бекмансуров общался с судьей по видеоконференцсвязи, так как находился в этот момент в пермском СИЗО.

Выступая на заседании, преступник попросил дать ему второй шанс и позволить хоть когда-нибудь выйти на свободу.

- Для меня не имело значение, во что стрелять, так как все мои действия имели демонстративный характер с целью привлечения внимания, - объяснил судье жестокий убийца. – Выстрелы, произведенные мной в головы погибших, я осуществил, так как считал это милосердным, о чем сейчас очень сожалею. Выстрел в сотрудника полиции я осуществил с целью его провокации. По этой причине он не был прицельным, так как я стрелял от бедра. Прошу суд дать мне шанс на освобождение из мест лишения свободы. Благодаря этому я мог бы принести больше пользы по возмещению причиненного мной ущерба.

Также Бекмансуров попросил суд назначить в отношении него повторную судебно-психиатрическую экспертизу с проведением МРТ головного мозга и снизить наказание по совокупности преступлений.

Заседание продлилось около двух часов, но к изменению приговора не привело.

- Суд постановил оставить без изменений основное наказание в виде пожизненного заключения, - говорится в решении суда.

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