Мэр Перми переходит на работу в краевое правительство

Алексей Демкин проработал мэром 2,5 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В правительстве Пермского края в ближайшее время произойдут кадровые изменения. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил пермскому градоначальнику Алексею Демкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера, - говорится на сайте правительства региона.

Заявление о сложении Алексеем Демкиным полномочий главы Перми во вторник на пленарном заседании рассмотрят депутаты Пермской городской Думы.

Новость об уходе Алексея Демкина с поста градоначальника появилась, напомним, 16 июня. Имя нового мэра, как и дата его назначения пока не сообщаются. По данным источника «КП»-Пермь» в правительстве Пермского края, рассматривается четыре кандидатуры: вице-премьер краевого правительства Александр Борисов, советник губернатора, депутат законодательного собрания Павел Черепанов, исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин и министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Кандидатура последнего, по словам нашего источника, наиболее вероятная.

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