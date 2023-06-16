Глава Перми Алексей Демкин может покинуть свой пост

Глава Перми Алексей Демкин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми Алексей Демкин может покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники. По данным издания, таким образом завершится конфликт между губернатором и мэром. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме.

После ухода с должности главы города Алексей Демкин может занять пост заместителя председателя правительства Пермского края.

А руководить администрацией Перми, как предполагается, станет нынешний вице-премьер краевого правительства Александр Борисов либо советник губернатора, депутат законодательного собрания Павел Черепанов.

"Комсомолке" подтвердили эту информацию. Впрочем, по данным источника "КП"-Пермь", на этот пост рассматривается еще одна кандидатура - исполняющий обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Напомним, Алексей Демкин возглавил администрацию Перми в конце 2020 года.

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