Глава Перми Алексей Демкин может покинуть свой пост

Глава Перми Алексей Демкин.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Глава Перми Алексей Демкин может покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники. По данным издания, таким образом завершится конфликт между губернатором и мэром. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме.
После ухода с должности главы города Алексей Демкин может занять пост заместителя председателя правительства Пермского края.
А руководить администрацией Перми, как предполагается, станет нынешний вице-премьер краевого правительства Александр Борисов либо советник губернатора, депутат законодательного собрания Павел Черепанов.
"Комсомолке" подтвердили эту информацию. Впрочем, по данным источника "КП"-Пермь", на этот пост рассматривается еще одна кандидатура - исполняющий обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.
Напомним, Алексей Демкин возглавил администрацию Перми в конце 2020 года.
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