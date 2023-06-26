Военная служба по контракту: социальная защита государства и денежное довольствие

Военная служба по контракту Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ проходит на добровольной оплачиваемой основе. Во время прохождения службы по контракту военнослужащий получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности.

Заключившие военный контракт являются профессиональными военнослужащими, обладают особым статусом и пользуются соответствующими правами и льготами, определенными Федеральным законом №76.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО КОНТРАКТУ

Военнослужащим по контракту государство обеспечивает социальные льготы:

- возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны РФ через накопительно-ипотечную систему (через 3 года службы);

- служебное жилье или компенсация за наем жилья;

- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;

- право на военную пенсию после 20 лет службы;

- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев.

ОТПУСК ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

Военнослужащему по контракту предоставляется отпуск не реже одного раза в полгода на две недели. Возможность предоставления отпуска в конкретные сроки определяет командир подразделения с учётом необходимости поддержания боевой готовности и выполнения задач.

Отпуск жене военнослужащего по контракту по ее желанию предоставляется одновременно с отпуском мужа. При этом продолжительность отпуска может быть равной его отпуску.

В случае выписки из госпиталя Министерства обороны РФ после ранения военнослужащему по контракту предоставляется время, необходимое для полной реабилитации. Срок отпуска указывается в медицинском заключении.

Военнослужащий по контракту может получить внеплановый отпуск в случае, если его жена находится в отпуске по беременности и родам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

Дополнительные льготы и гарантии предусмотрены для участников специальной военной операции:

- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию;

- отсрочка платежей по кредитам;

- бронирование рабочего места;

- бюджетные места для обучения детей в вузах (вузами установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза);

- дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в вуз без вступительных испытаний;

- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;

- дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации.

УЧЕТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В СТРАХОВОМ СТАЖЕ

Для военнослужащих, заключивших контракт после 24 февраля 2022 года, периоды участия в специальной военной операции засчитываются в страховой стаж в двойном размере (как день за два). Остальные периоды прохождения военной службы — в обычном порядке — как один к одному.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ В ЗОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанному не ранее 21 сентября 2022 года и на срок не менее года, полагается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.

Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью.

Минимальное денежное довольствие рядового в зоне специальной военной операции составляет 204 тыс. руб., командира отделения — 232 тыс. руб., заместителя командира взвода — 242 тыс. руб. в месяц.

Возможны и дополнительные выплаты:

- от 50 тыс. до 1 млн рублей за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника;

- 8 тыс. рублей ежедневно за участие в активных наступательных действиях;

- 50 тыс. рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

ПОСЫЛКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО КОНТРАКТУ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Близкие военнослужащих по контракту, которые проходят службу в зоне спецоперации, могут отправить посылку «Почтой России». Доставка бесплатная для отправлений весом не более 10 кг.

Для этого необходимо:

- принесите посылку в ближайшее отделение (https://www.pochta.ru/offices) «Почты России»;

- указать на отправлении адрес: 103400, г. Москва-400, а также номер воинской части (узнать заранее у самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва).

Заклеивать коробку заранее не надо, ее упакуют работники в отделении почты.

Подробную информацию о правилах бесплатных отправлений в зону специальной военной операции можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону: 8 (800) 100-00-00.

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