Военная служба по контракту: социальная защита государства и денежное довольствие

Военная служба по контракту
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ проходит на добровольной оплачиваемой основе. Во время прохождения службы по контракту военнослужащий получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности.
Заключившие военный контракт являются профессиональными военнослужащими, обладают особым статусом и пользуются соответствующими правами и льготами, определенными Федеральным законом №76.
Военнослужащим по контракту государство обеспечивает социальные льготы:
- возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны РФ через накопительно-ипотечную систему (через 3 года службы);
- служебное жилье или компенсация за наем жилья;
- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;
- право на военную пенсию после 20 лет службы;
- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев.
Военнослужащему по контракту предоставляется отпуск не реже одного раза в полгода на две недели. Возможность предоставления отпуска в конкретные сроки определяет командир подразделения с учётом необходимости поддержания боевой готовности и выполнения задач.
Отпуск жене военнослужащего по контракту по ее желанию предоставляется одновременно с отпуском мужа. При этом продолжительность отпуска может быть равной его отпуску.
В случае выписки из госпиталя Министерства обороны РФ после ранения военнослужащему по контракту предоставляется время, необходимое для полной реабилитации. Срок отпуска указывается в медицинском заключении.
Военнослужащий по контракту может получить внеплановый отпуск в случае, если его жена находится в отпуске по беременности и родам.
Дополнительные льготы и гарантии предусмотрены для участников специальной военной операции:
- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию;
- отсрочка платежей по кредитам;
- бронирование рабочего места;
- бюджетные места для обучения детей в вузах (вузами установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации; квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза);
- дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в вуз без вступительных испытаний;
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
- дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации.
Для военнослужащих, заключивших контракт после 24 февраля 2022 года, периоды участия в специальной военной операции засчитываются в страховой стаж в двойном размере (как день за два). Остальные периоды прохождения военной службы — в обычном порядке — как один к одному.
При заключении контракта о прохождении военной службы, подписанному не ранее 21 сентября 2022 года и на срок не менее года, полагается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.
Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью.
Минимальное денежное довольствие рядового в зоне специальной военной операции составляет 204 тыс. руб., командира отделения — 232 тыс. руб., заместителя командира взвода — 242 тыс. руб. в месяц.
Возможны и дополнительные выплаты:
- от 50 тыс. до 1 млн рублей за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника;
- 8 тыс. рублей ежедневно за участие в активных наступательных действиях;
- 50 тыс. рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
Близкие военнослужащих по контракту, которые проходят службу в зоне спецоперации, могут отправить посылку «Почтой России». Доставка бесплатная для отправлений весом не более 10 кг.
Для этого необходимо:
- принесите посылку в ближайшее отделение (https://www.pochta.ru/offices) «Почты России»;
- указать на отправлении адрес: 103400, г. Москва-400, а также номер воинской части (узнать заранее у самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва).
Заклеивать коробку заранее не надо, ее упакуют работники в отделении почты.
Подробную информацию о правилах бесплатных отправлений в зону специальной военной операции можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону: 8 (800) 100-00-00.
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