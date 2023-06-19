Фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / ВКонтакте
В Перми на ул. Окулова, 7 начал работу новый пункт отбора на военную службу по контракту. Заключить контракт могут жители Пермского края в возрасте от 18 до 65 лет и годные по состоянию здоровья. Как сообщили в краевом пункте отбора на военную службу по контракту, также рассматриваются заявления от граждан категории годности «В».
Процедура отбора максимально сокращена в целях удобства для обращающихся в него граждан, чтобы не было никаких задержек. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.
Чтобы поступить на военную службу по контракту необходимо сделать пять простых и понятных шагов:
1. Сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат;
2. Пройти собеседование с психологом в пункте отбора;
3. Пройти медицинский осмотр в военном комиссариате;
4. Получить предписание и убыть к месту службы;
5. Заключить контракт в воинской части.
По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Пермском крае Джангара Мутаева, желающих служить в Вооруженных силах РФ на контрактной основе очень много.
«Исходя из желания гражданина мы выбираем ту или иную воинскую часть. Если он готов принять участие в специальной военной операции, то его направляют в соответствующие подразделения для прохождения службы. В этом случае он становится участником боевых действий. Ему положены все социальные льготы и гарантии, которые предусматриваются федеральным законом о ветеранах», - отмечает майор Джангар Мутаев.
Среди основных социальных льгот - скидка 50% на коммунальные услуги, ежемесячное пенсионное обеспечение, освобождение от уплаты налогов.
Подать заявку можно разными способами:
- В военный комиссариат по месту жительства;
- Пункт отбора на военную службу по контракту в Пермском крае;
- В личном кабинете на сайте Минобороны РФ (службапоконтракту.рф);
- На едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).
При подаче заявки необходимо предоставить: автобиографию и анкету (форма на сайте службапоконтракту.рф), паспорт, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей (при наличии), документы об образовании.
Жители Пермского края, отправившиеся в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, могут подписать контракт на военную службу, построить в дальнейшем карьеру военного.
Военнослужащим по контракту производятся ежемесячные выплаты. При заключении военного контракта сроком от 1 года и более выплачивается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.
Минимальное денежное довольствие участника спецоперации составляет 204 тыс. рублей в месяц.
Новый адрес пункта отбора на военную службу по контракту в Пермском крае: г. Пермь, ул. Окулова, 7. Работа с потенциальными военнослужащими ведется семь дней в неделю.
Телефоны для справок: 8 (342) 237-57-20 и «117».
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