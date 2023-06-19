Фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / ВКонтакте

В Перми на ул. Окулова, 7 начал работу новый пункт отбора на военную службу по контракту. Заключить контракт могут жители Пермского края в возрасте от 18 до 65 лет и годные по состоянию здоровья. Как сообщили в краевом пункте отбора на военную службу по контракту, также рассматриваются заявления от граждан категории годности «В».

Процедура отбора максимально сокращена в целях удобства для обращающихся в него граждан, чтобы не было никаких задержек. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.

Чтобы поступить на военную службу по контракту необходимо сделать пять простых и понятных шагов:

1. Сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат;

2. Пройти собеседование с психологом в пункте отбора;

3. Пройти медицинский осмотр в военном комиссариате;

4. Получить предписание и убыть к месту службы;

5. Заключить контракт в воинской части.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Пермском крае Джангара Мутаева, желающих служить в Вооруженных силах РФ на контрактной основе очень много.

«Исходя из желания гражданина мы выбираем ту или иную воинскую часть. Если он готов принять участие в специальной военной операции, то его направляют в соответствующие подразделения для прохождения службы. В этом случае он становится участником боевых действий. Ему положены все социальные льготы и гарантии, которые предусматриваются федеральным законом о ветеранах», - отмечает майор Джангар Мутаев.

Среди основных социальных льгот - скидка 50% на коммунальные услуги, ежемесячное пенсионное обеспечение, освобождение от уплаты налогов.

Подать заявку можно разными способами:

- В военный комиссариат по месту жительства;

- Пункт отбора на военную службу по контракту в Пермском крае;

- В личном кабинете на сайте Минобороны РФ (службапоконтракту.рф);

- На едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).

При подаче заявки необходимо предоставить: автобиографию и анкету (форма на сайте службапоконтракту.рф), паспорт, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей (при наличии), документы об образовании.

Жители Пермского края, отправившиеся в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, могут подписать контракт на военную службу, построить в дальнейшем карьеру военного.

Военнослужащим по контракту производятся ежемесячные выплаты. При заключении военного контракта сроком от 1 года и более выплачивается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.

Минимальное денежное довольствие участника спецоперации составляет 204 тыс. рублей в месяц.

Новый адрес пункта отбора на военную службу по контракту в Пермском крае: г. Пермь, ул. Окулова, 7. Работа с потенциальными военнослужащими ведется семь дней в неделю.

Телефоны для справок: 8 (342) 237-57-20 и «117».

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