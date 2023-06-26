Фото: Министерство социального развития Пермского края

В Пермском крае в 2023 году увеличивается предельный размер субсидий на компенсацию расходов при подключении газа. Рассказываем подробно, кто ее может получить и куда обращаться за оформлением.

КАКОЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 2023

В 2023 году в Пермском крае размер субсидии на компенсацию расходов при подключении газа составляет до 100 тыс. рублей.

Если затраты при подключении газа превысят указанную сумму, заявителю нужно будет оплатить разницу за свой счет.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 2023

В 2023 году в Пермском крае получать субсидии на компенсацию расходов при подключении газа можно будет только один раз.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 2023

В 2023 году в Пермском крае получить субсидии на компенсацию расходов при подключении газа могут льготные категории граждан:

- участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- родственники погибших участников Великой Отечественной войны и боевых действий;

- многодетные и малоимущие семьи.

Компенсации подлежат затраты на строительство газораспределительных сетей и приобретение внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 2023

В 2023 году в Пермском крае обращаться с заявлением для получения субсидии на компенсацию расходов при подключении газа необходимо в территориальные управления Министерства социального развития Пермского края по месту жительства. Контакты размещены на сайте по ссылке

Территориальное управление выдаст справку, с которой будет необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Пермь» для дальнейшего заключения договора. Компенсация затрат будет перечислена компании, оказывающей услугу установки и подключения оборудования.

ДО КАКОГО СРОКА МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 2023

В Пермском крае подать заявление для получения субсидии на компенсацию расходов при подключении газа необходимо до 31 августа 2023 года.

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