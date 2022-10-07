Газификация жилья. Фото: Министерство социального развития Пермского края.

Жителям Пермского края с 7 октября 2022 года предоставили новую меру социальной поддержки по программе догазификации жилья. Теперь будет возможность получить материальную помощь на компенсацию расходов по проектированию, строительству и подключению газового оборудования от цокольного ввода внутри дома.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ВНУТРИ ДОМА

В течение 2022-2024 годов новой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 3 тысяч жителей Прикамья.

Новую льготу смогут получить категории жителей:

- инвалиды и пенсионеры, в том числе дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров;

- семьи, имеющие детей-инвалидов, а также многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском краем на душу населения;

- семьи с детьми, имеющие статус малоимущих.

Населенный пункт получателя компенсации должен попадать под программу догазификации в Пермском крае.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ВНУТРИ ДОМА

Размер материальной помощи на компенсацию подключения газа внутри дома составляет не более 31 146 рублей.

Мера социальной поддержки предоставляется единовременно.

КАК ПОЛУЧИЬ КОМПЕНСАЦИЮ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ВНУТРИ ДОМА

Если населенный пункт жителя попадает под программу догазификации, и он относится к одной из указанных выше льготных категорий граждан, то для консультации о возможности получить новую меру поддержки необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты по месту жительства.

Компенсация предоставляется территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края в заявительном порядке.

АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Адреса, контакты территориальных управлений и отделов социальной защиты можно посмотреть по ссылке.

Территориальное управление по городу Перми

Адрес: бул. Гагарина, 10. Тел. 8 (342) 212-80-61.

Отдел по Дзержинскому району Перми

Адрес: 614068, г. Пермь ул. Петропавловская, 97. Тел.: 8 (342) 233-27-38, 237-20-07, 233-17-75.

Отдел по Индустриальному району Перми

Адрес: ул. Карпинского, 101А. Тел.: 8 (342) 215-05-58, 215-05-54, 215-05-56, 215-05-57.

Отдел по Кировскому району Перми

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 56. Тел.: 8 (342) 251-64-05, 214-42-84, 214-44-47, 214-44-43.

Отдел по Ленинскому району Перми

Адрес: ул. Екатерининская, 190. Тел.: 8 (342) 236-61-71, 236-61-89, 236-74-17, 215-64-29.

Отдел по Мотовилихинскому району Перми

Адрес: бул. Гагарина, 10. Тел.: 8 (342) 215-64-20, 215-64-17, 215-64-21, 215-64-22.

Отдел по Орджоникидзевскому району Перми

Адрес: ул. Косякова, 10. Тел.: 8 (342) 214-40-60, 214-40-63, 214-40-64, 214-40-59, 215-56-01.

Отдел по Свердловскому району Перми

Адрес: ул. Куйбышева, 68. Тел.: 8 (342) 241-17-00, 241-17-00, 241-16-95, 241-00-48, 244-19-43, 244-57-39, 244-04-01.

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