Фото: Дягилевский фестиваль / Никита Чунтомов

Дягилевский фестиваль 2023 в Перми преподнесет большой подарок любителям театрального и музыкального искусства.

В день закрытия фестиваля, 2 июля, состоится прямая трансляция премьера спектакля на музыку Игоря Стравинского «Персефона» и Симфония псалмов (16+). Автор постановки Анна Гусева. В спектакле принимают участие оркестр, хор и танцевальной труппы musicAeterna, а также детский хора «Весна» им. Пономарева под управлением Теодора Курентзиса.

Роль Персефоны исполнитт Айсылу Мирхафизхан, в партии Эвмолпа занят Егор Семенков, а Плутона - Александр Челидзе.

Трансляция пройдет в цифровых видеосервисах Okko, Дом.ру и Movix, соцсетях Дягилевского фестиваля, Фестивальном клубе. Начало в 18:00 (мск).

Во время проведения Дягилевского фестиваля 2023 в Перми также можно будет увидеть и другие трансляции с его концертных площадок:

- Проект «Времена 300» (12+) с участием мультиперкуссиониста Петра Главатских и камерного оркестра (29 июня в 17:00 мск);

- Концерт МАСМ (18+), включающий три произведения композиторов Алексея Сысоева, Андреаса Мустукиса и Владимира Раннева (29 июня в 20:00 мск);

- Камерная «История солдата» Игоря Стравинского (18+) участием инструменталистов оркестра musicAeterna, танцовщиков и чтецов-артисты БДТ Варвары Павловой и Виктора Бугакова (29 июня в 21:30 мск);

- Концерт пианиста Алексея Зуева (12+) с произведениями «Пять пальцев» и музыкой для балета «Жар-птица» Игоря Стравинского, а также Симфония №4 Людвига ван Бетховена в фортепианной транскрипции Ференца Листа (30 июня в 16:00 мск);

- Концерт квартета солистов оркестра La Voce Strumentale (12+), который исполнит камерные сочинения Павла Хааса, Ханса Красы, Гидеона Кляйна и Эрвина Шульхофа (1 июля в 16:00 мск).

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