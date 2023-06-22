В Перми Фестивальный клуб Дягилевского фестиваля включит более 80 событий

Фото: Дягилевский фестиваль / Наталья Сергеева

В 2023 году Дягилевский фестиваль в Перми состоится с 22 июня по 2 июля на нескольких концертных площадках города, включая набережную Камы, ДК им. Солдатова, театр оперы и балета, частную филармонию «Триумф».

Основная часть Дягилевского фестиваля откроется 22 июня дополнительным концертом в ДК им. Солдатова. В этот день оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит произведения Петра Чайковского - симфоническую фантазию по Данте «Франческа да Римини», Итальянское каприччио на темы народных песен для оркестра, увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромео и Джульетта». (12+)

В дни работы Дягилевского фестиваля в Перми более 80 бесплатных событий предложит Фестивальный клуб (12+). В их число войдут занятия для детей и хоровые встречи, на которых вместе с артистами хора musicAeterna можно будет выучить и исполнить небольшое музыкальное произведение.

«Саунд-ночи» станут марафоном выступлений саунд-артистов, которые соберут свои уникальные плейлисты песен о любви.

Ежедневно известные эксперты и критики будут выступать с лекциями о сочинениях, авторах или музыкальных направлениях, встречающихся в афише основной программы, а исполнители поделятся своими идеями.

В программе Фестивального клуба также будет представлена серия перформансов, концерты классической и современной музыки.

Лекционную программу этого года впервые дополнят научно-популярными лекциями ученых технологического университета Сколтех. Они расскажут о взаимоотношениях искусства и технологий, боли и биологии, генетики и гениальности.

Куратор Фестивального клуба Иван Нечаев отмечает, что это место, где можно встретиться с приглашенными артистами и звездными гостями, задать вопросы и пообщаться.

«Здесь можно послушать музыку: как народные коми-пермяцкие мотивы, так и академические опусы современных композиторов. Днем ждут выставки, а ночью —диджей-сеты. Каждыи сможет почувствовать себя солистом хора. В клубе будет возможность посмотреть трансляцию событии , на которые не получилось достать билет. Наконец, это место, где все без исключения события бесплатны, а купить можно только закуски, напитки, книги и памятные подарки», - делится Иван Нечаев.

Часть событий требует предварительной регистрации.

Подробную программу Фестивального клуба мжно найти на официальном сайте Дягилевского фестиваля в Перми.

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