В Пермском крае приступили к расследованию гибели женщины и ее малолетнего сына

Фото: Следственное управление СУ РФ по Пермскому краю

Тела 39-летней женщины и ее малолетнего сына обнаружили после тушения пожара дома на дачном участке садового некоммерческого товарищества «Ритм» в деревне Жебреи Пермского округа.

По словам очевидцев, пожар начался поздним вечером 24 июня в пристрое к дому, расположенным на участке. После этого он перекинулся на жилое строение, огонь охватил площадь 49 кв. метров, и, судя по всему, блокировал выход.

Сообщение о пожаре 25 июня в 00:11. В его ликвидации приняли участие 33 человека из пожарно-спасательных подразделений краевого МЧС. В ходе тушения пожара были обнаружены погибшими женщина и ребенок.

По сообщению следственного управления СК РФ по Пермскому краю, следствием завершило осмотр места происшествия, опросило очевидцев и назначило необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

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