В Пермском крае в ночных пожарах на дачных участках погибли 3 человека

Фото: МЧС по Пермскому краю

Трагедиями закончилась воскресная ночь в садовых товариществах Краснокамского и Пермского округов. Здесь произошли страшные пожары. В первом случае огонь унес жизни женщины с ребенком, во втором – мужчины.

Сообщение о пожаре в жилом доме СНТ «Ритм» в поселке Жебреи Пермского округа поступило 25 июня в 00:11. Огонь охватил одноэтажный жилой дом. Ликвидировать горение удалось только через час. Краевое МЧС сообщило, что на пожаре обнаружены погибшие – женщина и ребенок.

Еще сильнейший пожар произошел в садовом товариществе пос. Кормилицы Краснокамского округа. О нем дежурному МЧС сообщили в 03:30. При прибытии на место происшествия пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации открытого очага горения кирпичного дачного дома с мансардным этажом.

До прибытия пожарной охраны самостоятельно из пылающего строения вышел один человек, второй этого сделать не успел. Оперативное вмешательство позволило огнеборцем справиться с пожаром в 03:53.

В общей сложности за жизни людей и спасение имущества боролись 45 пожарных.

В настоящее время надзорные органы выясняют обстоятельства и причины пожаров, ведется расследование случаев гибели людей.

В МЧС по Пермскому краю напоминают, в случае обнаружения пожара необходимо в кратчайшие сроки сообщить в пожарную охрану по номерам: «101» (для звонка с мобильного телефона) и «01» (со стационарного телефона). Также надо указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара и свою фамилию.

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