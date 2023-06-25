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Общество25 июня 2023 11:29

В Перми до конца июня сохранится умеренно теплая погода со слабыми дождями

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на неделю с 26 июня по 2 июля
Павел Шатров
Лето в Перми продолжается!

Лето в Перми продолжается!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прогнозом погоды на ближайшие семь дней «Комсомолка» обратилась Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики пообещали, что с 26 июня по 2 июля в Перми будет тепло, пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 26 июня, температурный фон будет на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Перми составит около +6…+8 градусов, возможен слабый дождь. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Со вторника, 27 июня, начнется постепенное увеличение дневной температуры, ожидаются кратковременные осадки. Дневная температура в эти дни поднимется с +23 до +25 градусов, будет облачно. В ночное время суток столбик термометра покажет +9…+11 градусов.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, характер погоды существенно не изменится. Можно будет смело гулять по городу или ехать за город. Температура воздуха будет устойчиво держатся в пределах +25 градусов, ночью станет намного теплее от +13 до +15 градусов.

Хорошей недели и больше солнечных дней!

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