Температура в Пермском крае вернется к климатической норме к концу июня

В ближайшие дни дневная температура воздуха будет составлять порядка +15...+20 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После аномально теплой весны и жаркого начала лета в Пермском крае наступили почти осенние холода. Вечером 16 июня в наш регион пришел холодный фронт и поставил лето на паузу. Пермяки достали убранные далеко в шкаф куртки и почти неделю ждали возвращения тепла. И сегодня, 22 июня, наконец, выглянуло долгожданное солнце, а воздух в Перми прогрелся до +17 градусов.

Но надолго ли к нам пришло тепло и ждать ли нам очередную порцию холодов? За ответами на эти вопросы мы обратились к инженеру ГИС-центра ПГНИУ Андрею Шихову.

- Температура воздуха постепенно приближается к климатической норме, и серьезных похолоданий пока не ожидается. - говорит Шихов. - В ближайшие дни дневная температура воздуха будет составлять порядка +15...+20 градусов. А в выходные возможно выпадут осадки. Возможно уже в эту субботу в северных районах края и в Перми пройдут кратковременные дожди с грозами. В воскресенье зона осадков расшириться и не затронет только западные районы региона.

Говоря о перспективах ощутимого потепления, Андрей Шихов называет дату 27 июня. С этого дня можно рассчитывать на постепенный переход за отметку +20 градусов, а к концу месяца и к полному возвращению погоды в климатическое русло. Для конца июня норма составляет +25 градусов в дневные часы.

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