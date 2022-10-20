Шьем для наших: пермячка объединила швей со всей страны

На такой раскладной коврик боец может прилечь в минуты отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Моя бабушка была профессиональным портным, сколько себя помню, у нас в семье все шили, даже папа, - рассказывает 30-летняя Элина Потыкова. - А я в детстве себе говорила: уж я-то иголку с ножницами в руки не возьму! После школы выучилась на экономиста. Но когда ушла в декрет, решила сшить бортики в кроватку для ребенка. Потом сшила костюмчик из флиса для дочки. Потом - для сына.

Ателье сейчас занимается выпуском военной продукции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный бизнес

Общаясь в соцсетях с другими декретницами, Элина поняла: у многих есть время и желание что-нибудь сшить для своих близких. Но очень сложно найти, а потом и вырезать из бумаги подходящую выкройку.

Так родилась идея для семейного бизнеса.

Запас материалов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Со временем мы с мужем Шарипом приобрели плоттер, - показывает Элина. - На этом большом принтере печатаем выкройки, которые заказывают нам мамы-декретницы. Мы и наши мастера шьем изделия, видео всего процесса с объяснениями выкладываем в интернет. Эти мастер-классы активно посещают наши заказчицы.

Дело пошло, бизнес расширялся. Ателье перевезли в новое помещение в 80 квадратных метров в высотке на улице Плеханова. Организовали в нем даже фотозону с нужным освещением, чтобы снимать и демонстрировать различные модели одежды.

Но теперь в этой зоне никого не фотографируют - она заполнена отрезами тканей, рулонами с утеплителем, а также - пакетами со сшитыми теплыми вещами, которые скоро отравятся для бойцов спецоперации. Теперь ателье Элины Потыковой на полную катушку работает на нужды СВО - на добровольных началах.

Такие выкройки печатают на плоттере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балаклава, шапка, шарф и капюшон в одном флаконе

- Мы только переехали в новое помещение, как началась частичная мобилизация, - говорит пермячка. - Нам с мужем пришлось помогать знакомым со сборами, и мы поняли, как им много всего нужно. Решили, что наш бизнес как нельзя лучше позволяет организовать желающих для изготовления теплой одежды. Я нашла чат «Шьем для наших ZVO», в котором договорилась с подписчиками шить одежду для бойцов. Их было 70 человек. Я позвала туда швей из своего блога, и уже на следующий день добавилось 3 тысячи человек. Решили разделиться по городам, и в каждом появился свой чат: «Шьем для наших» с названием города. Сейчас нас уже 6 тысяч человек в 60 городах России.

Чтобы раскроить толстовку, потребуется около часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очень большим спросом у военных пользуются теплые флисовые толстовки и балаклавы.

- Выкройки для них я разрабатывала со своими конструкторами, - говорит Элина. - А еще мы шьем снуды - это очень удачная разработка нашего автора Натальи Солнце из Энгельса. Идея в том, чтобы у бойца была одна вещь, которая заменяет многие. Такой снуд можно использовать как шарф, шапку, капюшон, балаклаву, маску или повязку.

Сшить толстовку можно минут за 50. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы ускорить швейный процесс, к нему подключаются и профессиональные мастерицы.

- На раскрой и пошив толстовки у меня уходит около двух часов, - говорит швея Марина Романовна. - Нужно аккуратно и накрепко вшить замок-молнию, подшить манжеты. Не всем начинающим мастерицам это по силам, но набить руку несложно.

Так выглядят тактические носилки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Носилки из строп

Кроме толстовок, балаклав и снудов в мастерской Элины осваивают изготовление и других нужных для бойцов вещей. В частности - носилок из строп и ковриков-«пятиточек».

- Вот такая «пятиточка» - это раскладной теплый коврик, который крепится на липучки к ремню, - показывает Элина. - На нем можно сидеть либо лежать. Изготавливается он из плотной непромокаемой ткани «Оксфорд» защитной расцветки, внутрь для утепления вставляется вкладка из вспененного строительного материала.

Муж Шарип помогает Элине. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тактические носилки - это своеобразная сеть со специальным карабином, изготовленная из скрепленных прочных строп. Они компактны и легко уместятся в рюкзаке бойца. С их помощью даже один человек способен перемещать раненого, в них можно переносить различные грузы.

Бабушка Элины вяжет для бойцов теплые носки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока пермских швей-волонтеров попросили сделать хотя бы штук сто таких носилок.

- Но, думаю, придется делать их и дальше, поскольку эта удобная вещь наверняка будет востребована, - говорит Элина. - Про наши изделия узнают из соцсетей и звонят нам, мол, пожалуйста, если сможете, изготовьте и для нас тоже. И подсказывают, что еще требуется в зоне спецоперации. Например, недавно пришел военнослужащий, который приехал на побывку из Донбасса. Он поинтересовался, не сможем ли мы изготовить для его товарищей разгрузочные пояса и маскхалаты. Мы с ним договорились, что попробуем найти помещение и организовать массовый пошив этих изделий.

В таких носках боец может согреть ноги, сняв берцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Помни, воин, ты лучший!»

Разумеется, такая благотворительная деятельность требует расходов.

- Нам удается собрать какие-то пожертвования путем сборов, но их, конечно, не хватает, - описывает Элина «бухгалтерию» движения. - Ткани приходится закупать оптом, поскольку они исчезают из продажи. Например, уже не найти флис камуфляжной расцветки, и приходится брать рулоны черной ткани. Что-то наши надомные швеи приобретают сами. Моя 82-летняя бабушка Юлия Михайловна связала пару теплых носков и вложила внутрь шоколадку.

Бабушка Элины говорит, что так в ее детстве поступали - собирали бойцам, кто что мог. Мол, все для фронта, все для Победы! А еще она рассказала, что в те времена посылки сопровождали письмами и пожеланиями фронтовикам.

На упаковках - инструкции и пожелания для бойцов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы тоже так делаем, - показывает Элина. - Каждая наша вещь запаковывается, и на упаковке написано: «Помни, воин, ты лучший! Россия с тобой! Мы верим в тебя и в нашу Победу!» Кроме того, на обороте некоторые мастерицы оставляют свои личные приветы. Бойцы должны знать, что вся страна помнит о них.

Вещи ждут отправки в зону боевых действий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожертвования можно выслать по реквизитам:

2202 2032 5575 0293

ELINA P

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