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Общество20 октября 2022 15:00

Шьем для наших: пермячка объединила швей со всей страны

По ее выкройкам в 60 городах шьют балаклавы, теплые толстовки, непромокаемые коврики и другие нужные вещи для бойцов
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
На такой раскладной коврик боец может прилечь в минуты отдыха.

На такой раскладной коврик боец может прилечь в минуты отдыха.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Моя бабушка была профессиональным портным, сколько себя помню, у нас в семье все шили, даже папа, - рассказывает 30-летняя Элина Потыкова. - А я в детстве себе говорила: уж я-то иголку с ножницами в руки не возьму! После школы выучилась на экономиста. Но когда ушла в декрет, решила сшить бортики в кроватку для ребенка. Потом сшила костюмчик из флиса для дочки. Потом - для сына.

Ателье сейчас занимается выпуском военной продукции.

Ателье сейчас занимается выпуском военной продукции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный бизнес

Общаясь в соцсетях с другими декретницами, Элина поняла: у многих есть время и желание что-нибудь сшить для своих близких. Но очень сложно найти, а потом и вырезать из бумаги подходящую выкройку.

Так родилась идея для семейного бизнеса.

Запас материалов.

Запас материалов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Со временем мы с мужем Шарипом приобрели плоттер, - показывает Элина. - На этом большом принтере печатаем выкройки, которые заказывают нам мамы-декретницы. Мы и наши мастера шьем изделия, видео всего процесса с объяснениями выкладываем в интернет. Эти мастер-классы активно посещают наши заказчицы.

Дело пошло, бизнес расширялся. Ателье перевезли в новое помещение в 80 квадратных метров в высотке на улице Плеханова. Организовали в нем даже фотозону с нужным освещением, чтобы снимать и демонстрировать различные модели одежды.

Но теперь в этой зоне никого не фотографируют - она заполнена отрезами тканей, рулонами с утеплителем, а также - пакетами со сшитыми теплыми вещами, которые скоро отравятся для бойцов спецоперации. Теперь ателье Элины Потыковой на полную катушку работает на нужды СВО - на добровольных началах.

Такие выкройки печатают на плоттере.

Такие выкройки печатают на плоттере.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балаклава, шапка, шарф и капюшон в одном флаконе

- Мы только переехали в новое помещение, как началась частичная мобилизация, - говорит пермячка. - Нам с мужем пришлось помогать знакомым со сборами, и мы поняли, как им много всего нужно. Решили, что наш бизнес как нельзя лучше позволяет организовать желающих для изготовления теплой одежды. Я нашла чат «Шьем для наших ZVO», в котором договорилась с подписчиками шить одежду для бойцов. Их было 70 человек. Я позвала туда швей из своего блога, и уже на следующий день добавилось 3 тысячи человек. Решили разделиться по городам, и в каждом появился свой чат: «Шьем для наших» с названием города. Сейчас нас уже 6 тысяч человек в 60 городах России.

Чтобы раскроить толстовку, потребуется около часа.

Чтобы раскроить толстовку, потребуется около часа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очень большим спросом у военных пользуются теплые флисовые толстовки и балаклавы.

- Выкройки для них я разрабатывала со своими конструкторами, - говорит Элина. - А еще мы шьем снуды - это очень удачная разработка нашего автора Натальи Солнце из Энгельса. Идея в том, чтобы у бойца была одна вещь, которая заменяет многие. Такой снуд можно использовать как шарф, шапку, капюшон, балаклаву, маску или повязку.

Сшить толстовку можно минут за 50.

Сшить толстовку можно минут за 50.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы ускорить швейный процесс, к нему подключаются и профессиональные мастерицы.

- На раскрой и пошив толстовки у меня уходит около двух часов, - говорит швея Марина Романовна. - Нужно аккуратно и накрепко вшить замок-молнию, подшить манжеты. Не всем начинающим мастерицам это по силам, но набить руку несложно.

Так выглядят тактические носилки.

Так выглядят тактические носилки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Носилки из строп

Кроме толстовок, балаклав и снудов в мастерской Элины осваивают изготовление и других нужных для бойцов вещей. В частности - носилок из строп и ковриков-«пятиточек».

- Вот такая «пятиточка» - это раскладной теплый коврик, который крепится на липучки к ремню, - показывает Элина. - На нем можно сидеть либо лежать. Изготавливается он из плотной непромокаемой ткани «Оксфорд» защитной расцветки, внутрь для утепления вставляется вкладка из вспененного строительного материала.

Муж Шарип помогает Элине.

Муж Шарип помогает Элине.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тактические носилки - это своеобразная сеть со специальным карабином, изготовленная из скрепленных прочных строп. Они компактны и легко уместятся в рюкзаке бойца. С их помощью даже один человек способен перемещать раненого, в них можно переносить различные грузы.

Бабушка Элины вяжет для бойцов теплые носки.

Бабушка Элины вяжет для бойцов теплые носки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока пермских швей-волонтеров попросили сделать хотя бы штук сто таких носилок.

- Но, думаю, придется делать их и дальше, поскольку эта удобная вещь наверняка будет востребована, - говорит Элина. - Про наши изделия узнают из соцсетей и звонят нам, мол, пожалуйста, если сможете, изготовьте и для нас тоже. И подсказывают, что еще требуется в зоне спецоперации. Например, недавно пришел военнослужащий, который приехал на побывку из Донбасса. Он поинтересовался, не сможем ли мы изготовить для его товарищей разгрузочные пояса и маскхалаты. Мы с ним договорились, что попробуем найти помещение и организовать массовый пошив этих изделий.

В таких носках боец может согреть ноги, сняв берцы.

В таких носках боец может согреть ноги, сняв берцы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Помни, воин, ты лучший!»

Разумеется, такая благотворительная деятельность требует расходов.

- Нам удается собрать какие-то пожертвования путем сборов, но их, конечно, не хватает, - описывает Элина «бухгалтерию» движения. - Ткани приходится закупать оптом, поскольку они исчезают из продажи. Например, уже не найти флис камуфляжной расцветки, и приходится брать рулоны черной ткани. Что-то наши надомные швеи приобретают сами. Моя 82-летняя бабушка Юлия Михайловна связала пару теплых носков и вложила внутрь шоколадку.

Бабушка Элины говорит, что так в ее детстве поступали - собирали бойцам, кто что мог. Мол, все для фронта, все для Победы! А еще она рассказала, что в те времена посылки сопровождали письмами и пожеланиями фронтовикам.

На упаковках - инструкции и пожелания для бойцов.

На упаковках - инструкции и пожелания для бойцов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы тоже так делаем, - показывает Элина. - Каждая наша вещь запаковывается, и на упаковке написано: «Помни, воин, ты лучший! Россия с тобой! Мы верим в тебя и в нашу Победу!» Кроме того, на обороте некоторые мастерицы оставляют свои личные приветы. Бойцы должны знать, что вся страна помнит о них.

Вещи ждут отправки в зону боевых действий.

Вещи ждут отправки в зону боевых действий.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожертвования можно выслать по реквизитам:

2202 2032 5575 0293

ELINA P

Сбербанк

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