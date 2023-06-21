Как сохранить зубы и прекрасную улыбку с клиникой «Астра-мед» в Перми

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Профессиональная профилактика и лечение зубов – это самый верный путь к здоровью, уверенности в себе, а главное, располагающей к общению улыбке. На основании многолетнего опыта работы в пермском центре «Астра-мед» уверены, что профилактические осмотры у стоматолога, даже когда ничего не болит, обеспечат не только здоровье и долголетие зубов, но и значительно сэкономят личные финансы.

В эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) директор Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми Ирина Кузнецова и врач-стоматолог-терапевт Ольга Перцовская подробно рассказали о простых правилах сохранения здоровья и профилактической гигиене зубов.

«Пациенты нашей клиники понимают и ответственно подходят к тому, что необходима профилактическая чистка зубов раз в полгода. Это лишает их всех неприятных ощущений и болевых моментов, снимает зубные отложения. Врач на ранней стадии может обнаружить развитие кариеса. Лечение и профилактика будут нести намного меньшие психологические и физические травмы. Что немаловажно, это будет и намного дешевле, чем заниматься лечением зубов и протезированием», - уверена Ирина Кузнецова.

Зачем ходить к стоматологу, если ничего не болит?

Профилактическая гигиена зубов – это профилактика кариеса и зубной боли. Больные зубы могут повлечь за собой и более серьезный букет болезней.

В результате неправильной чистки зубов в домашних условиях и нерегулярности выполнения этой простой процедуры возникают зубные отложения.В ночное время суток железы во рту вырабатывают меньше слюны, которая обладает свойствами очищения ротовой полости. От этого ощущается сухость.

Когда вы не убрали с зубов налет и остатки пищи, то все это рано или поздно станет питательной средой для развития бактерий. В ротовой полости открываются протоки слюнных желез, которые предназначены для подпитки и минерализации зубов микроэлементами. Когда налет не счищен, то минерализуется он сам, в результате образуется зубной камень. Со временем происходит его наслаивание и увеличение.

Зубной камень – это настоящая колония всевозможных бактерий, это атака на ткани пародонта. Десна отходит и обнажает шейки зубов, на начальной стадии развивается гингивит (воспаление десны). Появляется неприятный запах изо рта, кровоточивость. В дальнейшем все это переходит во все более сложную стадию заболевания десен – пародонтит, который практически невозможно вылечить. Зубы становятся подвижными и, как следствие, следует их потеря.

Кровоточивость десен может повлиять на другие органов человека. Так, сердечно-сосудистые болезни, различные воспалительные процессы могут быть напрямую связаны с болезнями полости рта.

«Важно понимать, что здоровые челюсти нужны не только для перемалывания пищи. Это влияет на жизнедеятельность всех органов человека и их функционал», - поясняет Ольга Перцовская.

Откладывая малые затраты на профилактику и гигиену зубов люди ведут себя к более высоким тратам. К примеру, лечение глубокого кариеса может обойтись в 6-8 тыс. рублей. Если кариес прейдет в разряд пульпита, то это уже будет 15 тыс. рублей, включая лечение, очистку и пломбирование каналов зубов.

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Для значительного снижения затрат походов к стоматологу необходимо хотя бы два раза в год ходить на профессиональную гигиену полости рта.

Зачем нужна профессиональная гигиена

Особенность проведения профессиональной гигиены полости рта в клинике «Астра-мед» состоит в том, что ее проводят только врачи. Только врач может оказать квалифицированную медицинскую помощь, провести тщательный осмотр зубов, а также предложить дополнительную диагностику. Тем самым проходит не только профилактика развития заболеваний слизистой полости рта, а также развитие кариеса и его осложнений.

Профессиональная гигиена состоитиз комплекса стоматологических мероприятий. Во время первичного осмотра врач осматривает ротовую полость пациента, делает заключение о том, какие виды вмешательства ему показаны.

Специалисты центра «Астра-мед» в Перми уверены, профессиональная гигиена полости рта – это не простой поход в стоматологическую клинику, нужно понимать суть зубного налета. Он представляет собой биопленку из бактерий, разрушающей зубы. Все это провоцирует развитие кариеса или гингивита, неприятного запаха изо рта.

Ни один хирург перед любым медицинским вмешательством не возьмет себе пациента без процедуры профилактической гигиены, с полным ртом камней и налета. Это огромный риск того, что не приживется имплант, лунка зуба после удаления будет плохо зарастать и может развиться альвеолит (воспаление). Это прямой путь к инфицированию!

Профилактическую гигиену необходимо проводить два раз в год для пациентов с брекет-системами, несъемными мостовидными протезами, имплантами, проблемами с пародонтологией, имеющих много пломб. Все остальные могут это делать не реже одного раза в 8 месяцев.

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Как убрать отложения на зубах

Во время проведения профессиональной гигиены полости рта врач определяет, есть твердые отложения на зубах. Если они обнаружены, то их убирают ультразвуковым скалером– аппаратом для удаления наддесневых отложений.

После проведения осмотра и выявления налета все пигментированные зубы окрашиваются специальными маркерами. Врач объясняет пациенту, где есть определенные нюансы в его ротовой полости и особенности, где он самостоятельно не прочищает налет. Даются рекомендации, чтобы при чистке в домашних условиях пациент делал определенные усилия именно в этой проблемной части.

В клинике «Астра-мед» окрашенный налет счищается аппаратами «Эйр Фло» (AirFlow) или «Перио Фло»(PerioFlow) в зависимости от показаний. Если у пациента стоят импланты или слабые расшатанные зубы, то применяется аппарат со специальными насадками «перио», в которых используется специальный порошок на основе глицерина. Он очень хорошо смывается водой.

В «Айр Фло» используется бикарбонат натрия – это наиболее щадящий метод очистки зубов и не вызывает болевых ощущений и не повреждает эмаль зубов. Аппарат «Эйр Фло» способен очистить самые труднодоступные места – между зубами, под мостовидными протезами, вокруг имплантатов. Вся процедура может занимать около одного часа.

Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

В конце очистки предлагается сделать фторирование для «живых» зубов. На ложку наносится гель с аминофторидами, которую надо подержать во рту 3-5 минут. Чистая эмаль зубов напитывается микроэлементами. После этого не рекомендуется принимать пищу и жидкости в течение 1,5 часов.

Процедура отбеливания зубов

Любая очистка зубов не сможет их сделать идеально белыми. Для этих целей в центре «Астра-мед» применяют процедуру отбеливания.

Отбеливание проводится с помощью системы «zoom 3». Оно проводится в 4 сета (периода). Сет включает в себя нанесение специального геля, который активируется лампой в течение 15 минут. Проведение полного цикла сетов обеспечивает максимальный эффект отбеливания (Б1). Результат проверяется по шкале белизны зубов.

Акции центра «Астра-мед» в июне

В июне Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми для своих пациентов делает несколько акционных предложений:

- Гигиена полости рта за 5555 рублей;

- Отбеливание обеих челюстей за 39 900 рублей.

Где найти центр «Астра-мед» в Перми

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми находится по адресу: ул. Пермская, 161.

В центр «Астра-мед» можно обращаться по телефонам: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39.

Центр «Астра-мед» в Интернете: https://астрамедцентр.рф/

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/astramedperm

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