Волшебство и новые эмоции от центра «Астра-мед» в Перми

Фото: Центр «Астра-мед» в Перми

Имплантация зубов сегодня не является чем-то фантастическим – передовые технологии входят в нашу жизнь все более широко и становятся важным инструментом для создания комфортной и здоровой жизни.

В эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) состоялась встреча с директором центра «Астра-мед» Ириной Кузнецовой и стоматологом-хирургом, имплантологом Дмитрием Никоновым. Темой беседы стало знакомство с методом «Все на четырех имплантах» (ALL-ON-FOUR), его преимуществами и этапах установки имплантов.

«Наша клиника по методу ALL-ON-FOUR работает уже девятый год. У нас есть очень хорошие отдаленные результаты и большая практика. Многие наши пациенты довольны этим передовым методом, который позволяет значительно улучшить их качество жизни. Мы дарим настоящее волшебство. Результат нашей работы дает им огромный заряд положительных эмоций и уверенности в себе», - уверена Ирина Кузнецова.

Фото: Центр «Астра-мед» в Перми

Как отмечает Дмитрий Никонов, уникальность предлагаемой методики состоит в том в том, что она полностью восстанавливает утраченные зубы на всей челюсти с помощью несъемного протеза. Она показана людям, у которых полностью отсутствуют или не подлежат сохранению зубы одной челюсти.

Чтобы добиться такого впечатляющего результата требуется огромный труд и профессионализм специалистов центра «Астра-мед», а также полное доверие со стороны пациентов.

Фото: Центр «Астра-мед» в Перми

Имплантация зубов по методу ALL-ON-FOUR начинается с первичной консультации, которую для пациентов проводят врач-стоматолог-хирург и стоматолог-ортопед. На этом этапе решается вопрос о возможности использования выбранного метода имплантации, пациент получает подробнейшую информацию о состоянии полости рта и предстоящих работах. После согласования плана лечения врач-ортопед снимает слепки, производится 3D-диагностика. Все полученные данные передаются зубным техникам в зуботехническую лабораторию центра «Астра-мед». Они изготавливают временный протез, который затем предстоит установить на четыре ввинченных в челюсть импланта.

Фото: Центр «Астра-мед» в Перми

Процедура хирургической установки имплантатов, их заживления и последующей фиксации новых временных 10 зубов из пластмассы, прообраза будущей конструкции, занимает около двух недель.

Через месяц-полтора из лаборатории поступает изготовленный комплект новых 12 зубов на титановой балке.

Фото: Центр «Астра-мед» в Перми

Весь процесс лечения по методу ALL-ON-FOUR занимает около шести месяцев, в течение которых идет интеграция имплантатов, при необходимости производится внесение изменений и корректировок в форму, размер изготовленного постоянного протеза зубов.

«Методика «Все на четырех» - это оригинальная запатентованная технология, которая прошла множество математических исследований и клинических исследований. Расстояние между имплантами на титановой балке просчитывается по специальным алгоритмам. Сама титановая балка под керамические зубы фрезеруется на новейшем оборудовании, проводится скрупулезный расчет нагрузки на нее. Это дает 100-процентную гарантию качества и прочности всей конструкции», - поясняет Дмитрий Никонов.

Проведение установки имплантата по методике «Все на четырех» - это абсолютно безболезненная процедура. Часть работ выполняется с применением местной анестезии.

Стоимость установки «под ключ» по методике ALL-ON-FOUR в центре «Астра-мед» составляет около 500 тыс. рублей, возможна рассрочка платежа.

В мае Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми для своих пациентов делает несколько акционных предложений:

- Гигиена за 5555 рублей;

- Имплантация под ключ (система Alphabio + металлокерамическая коронка) за 48 000 рублей;

- Отбеливание Zoom обеих челюстей за 39 900 рублей.

Где найти центр «Астра-мед» в Перми

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» в Перми находится по адресу: ул. Пермская, 161.

В центр «Астра-мед» можно обращаться по телефонам: 8 (342) 258-34-34, 258-39-39.

Центр «Астра-мед» в Интернете: https://астрамедцентр.рф/

Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/astramedperm

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