«Верю, что он попал в рабство!» Жительница Прикамья 18 лет ищет пропавшего сына

В момент исчезновения Вадиму Старкову было 18 лет, это его фотография с паспорта. Фото: семейный архив.

- Это невероятно тяжело, когда не знаешь, где твой ребенок и что с ним. Жив он или нет, - говорит жительница села Частые в Пермском крае Екатерина Старкова.

В армию не взяли – пойду работать

18 лет женщина не может найти себе место от безызвестности за судьбу своего единственного сына. Ее ребенок - Вадим Старков - пропал 28 июня 2005 года, ему было тогда 18 лет.

- В том году его должны были забрать в армию, - рассказывает свою грустную историю женщина. - Трижды мы собирали его на сборный пункт, но отправку каждый раз переносили. А в последний раз вообще отпустили домой до следующего призыва.

- Чего я буду дома сидеть? Пойду работать, - сказал родителям парень.

Сначала Вадим устроился на местную пилораму, но денег там платили немного, и парень напросился в бригаду с отцом - валить лес.

- Муж сказал, мол, собирайся, посмотрим, какой работник из тебя получится, и они уехали, - рассказывает убитая горем мать. - В бригаде работало три человека: муж – вальщик, сын - сучкоруб и еще один работник - тракторист. Жили они в вагончике на лесной делянке неподалеку от деревни Желнино в Большесосновском районе.

На каждой делянке бригада валила лес примерно месяц, потом работяги возвращались домой на короткий отдых и снова возвращались в лес. Две командировки все было нормально: Вадим освоился, работал наравне со взрослыми, а по вечерам успевал и на рыбалку сходить, и в лес за грибами и ягодами.

Отец запил, а сын отправился за грибами

28 июня 2005 года мужики решили устроить себе вольную: ушли до деревни, раздобыли там водку и запили. А оставшийся на делянке Вадим, судя по всему, отправился в лес. Единственное, чего не досчитались потом в вагончике – это полиэтиленового пакета и ножа, а также рабочей одежды, в которой был в тот день парень. Двери вагончика Вадим припер на деревянную защелку и ушел. Больше ни живым, ни мертвым его никто не видел.

Когда парня хватились, родители отправились в полицию Большесосновского района.

- Участковый выехал на место, осмотрел вагончик и все вокруг, опросил местных жителей и ребятишек, - говорит Екатерина Старкова. - Они рассказали, что в последний раз видели Вадима два дня назад на рыбалке. В итоге полицейские возбудили уголовное дело и объявили сына в розыск, а через какое-то время и в федеральный розыск, но так и не нашли его. Потом ко мне приезжал следователь и взял у меня анализ ДНК. Объяснил, что если вдруг ДНК совпадет, то он нас наберет. Но такни разу и не звонил.

Куда только не обращались родители, чтобы узнать о судьбе своего пропавшего сына.

Екатерина Александровна уверена, что ее сын жив. Фото: семейный архив.

- Мы распечатали листовки и отвезли их на автовокзал в Пермь, чтобы водители междугородних автобусов развесили их во всех городах Пермского края, - говорит мать пропавшего. - И даже нашли одну женщину, которая видела парня, очень похожего на Вадима. Якобы он сидел на автобусной остановке и молчал.

- Тебе куда ехать? - спросили его водитель и пассажиры автобуса.

Но тот ничего не ответил.

Жив, но в рабстве?

Писала Екатерина и на телевидение, отправляла туда фотографии сына, но ответа так и не дождалась. Ходила к гадалкам, те сказали, что парня давно нет в живых. Что якобы он утонул в речке, но женщина этому не верит.

- У нас есть версия, что Вадим где-нибудь в рабстве, ведь за эти 18 лет сын ни разу не приснился мне, - плачет она. – А снятся обычно только мертвые. Рядом с той делянкой, где они работали, проходит большая дорога, по которой большегрузы с лесом ездят. Может, посадили его в машину и увезли? Или в лесу компанию какую нехорошую встретил, и они его с собой забрали?

По профессии Екатерина - строитель, но когда пропал сын, работала прачкой в больнице.

- Стираю белье, халаты, а в голове одна мысль: «Где мой сыночек?», - плачет женщина. – А уж как муж себя казнит все эти годы, словами не передать. Все 18 лет он не перестает повторять: «Ну зачем я в тот день пировать поехал?»

Каждый год 7 мая - в день рождения сына Вадима - родители вспоминают его, и очень хотят узнать, что с ним произошло.

- Мы не оставляем надежды, что Вадим жив! Мы даже не переезжаем из той квартиры, где жили, когда он пропал. Если он жив и увидит это фото, пусть откликнется! Невозможно жить в такой безвестности. Мы готовы ко всему, и ждем хоть плохих, хоть хороших новостей.

ВАЖНО

Контакты Екатерины Александровны Старковой есть в редакции «Комсомольской правды» в Перми, и если нашим читателям что-либо известно о судьбе пропавшего 18 лет назад Вадима Михайловича Старкова, можете связаться с нами через соцсети.

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