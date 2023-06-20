На месте гибели 10-летней девочки в Пермском крае появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал. Фото предоставлено автоюристом Александром Сидоровым

14 июня, около 14.40 на перекрестке улиц Подлесной и Спортивной в селе Серга Кунгурского района водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. От полученных травм школьница, к несчастью, скончалась в кунгурской больнице.

Место ДТП. Фото предоставлено автоюристом Александром Сидоровым

Интересы родителей погибшей девочки представляет автоюрист Александр Сидоров. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» он рассказал, что девочка приехала из Перми в гости к бабушке и в тот роковой день отправилась на велопрогулку. Сейчас на месте трагедии организовали стихйный мемориал, куда несут цветы и игрушки.

Сидоров сообщил, что вскоре после трагедии в ряде СМИ появилась противоречивая информация о том, что девочка либо переезжала дорогу в неустановленном месте, либо ехала по пешеходному переходу. Однако ни одна ни другая версия, по мнению Сидорова, не верна. Кроме этого подобная информация вызывает возмущение родственников погибшей школьницы.

- Девочка пересекала проезжую часть по второстепенной дороге в качестве участника дорожного движения и, вероятнее всего, не нарушила ничего, так как полностью пересекла главную дорогу. Водитель Фольксвагена мало того, что значительно превысил допустимые 50 километров в час для этого участка, так еще и двигался по встречной полосе, движение по которой в данном месте запрещено, - рассказал Сидоров.

Автоюрист добавил, что вчера, 19 июня, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему может грозить до пяти лет колонии. Также Сидоров отметил, что в момент ДТП водитель был трезв.

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