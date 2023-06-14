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НовостиПроисшествия14 июня 2023 15:12

В Пермском крае водитель иномарки насмерть сбил девочку на велосипеде

Авария произошла днем 14 июня
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кунгурском районе водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку на велосипеде. ДТП произошло сегодня, 14 июня, около 14.40. Об этом сообщает Госавтоиспекция Пермского края.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Подлесной и Спортивной в селе Серга водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с несовершеннолетней велосипедисткой. В результате ДТП девочка скончалась в медучреждении Кунгура.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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