В Пермском крае водитель иномарки насмерть сбил девочку на велосипеде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кунгурском районе водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку на велосипеде. ДТП произошло сегодня, 14 июня, около 14.40. Об этом сообщает Госавтоиспекция Пермского края.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Подлесной и Спортивной в селе Серга водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с несовершеннолетней велосипедисткой. В результате ДТП девочка скончалась в медучреждении Кунгура.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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