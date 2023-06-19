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Дом. Семья19 июня 2023 9:30

Котенок-сирота из Пермского края стал морским волком

Яша работает матросом в МЧС
Алена ОВЧИННИКОВА
У котенка-сироты оказалась настоящая морская душа. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

У котенка-сироты оказалась настоящая морская душа. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Яшу я нашел на улице прошлой осенью, - рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю из Осы Евгений Баландин. – Живу в частном секторе, в сентябре услышал писк котенка на улице. Вышел посмотреть и увидел этого крохотного уголька.

Яша обожает корабли. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Яша обожает корабли. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Погладил, покормил, но забрать домой брошенного хвостика инспектор не смог, у него итак уже живут три кошки, понес сиротку на работу. Родным домом для котенка стало здание Центра ГИМС в городе Оса, расположенное на самом берегу Камы. Здесь у малыша появились лежанка, лоток, миска с водой и кормом. Поначалу котик жался ближе к батарее, но потом подрос, осмелел и нередко засыпает сейчас посреди чьего-нибудь рабочего стола.

Яша был счастлив, когда его взяли на патрулирование. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Яша был счастлив, когда его взяли на патрулирование. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Сначала мы хотели его Угольком назвать или Степкой, но потом наш инспектор Наталья Викторовна предложила назвать кота Яшей, и эта кличка прижилась, - продолжают в Центре ГИМС.

Котик активно интересуется всем, что связано с судовождением. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Котик активно интересуется всем, что связано с судовождением. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

За зиму Яша подрос, и теперь в его ведении не только офис, но и большая прибрежная территория, на которой находятся склады и гаражи. Весь день он проводит на улице и вместе с живущими здесь собаками. Ходит по территории и гоняет чужих котов, белок и ежей!

Кот гоняет со своей территории чужих котов, белок и даже ежей. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Кот гоняет со своей территории чужих котов, белок и даже ежей. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Каждое утро Яша встречает всех инспекторов громким мяуканьем, так он свои планерки проводит, - улыбается Евгений Баландин. – Самые длинные разговоры заводит в понедельник, когда наскучается по людям за выходные. Ходит за каждым, мяукает на все лады и ждет, когда его приласкают. Потом позавтракает и на берег – изучать, чем мы занимаемся. Сядет на пирс или на плиты и любуется на волны и на то, как мы готовим суда к патрулированию.

В ведении кота - гаражи и склады. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведении кота - гаражи и склады. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также Яша любит, когда в Центр ГИМС приходят посетители – чтобы зарегистрировать плавсредство или пройти ТО. Яша ждет, когда гости сядут на свой диван, потрется им об ноги и на колени прыгает. И уж если судоводитель погладит Яшу, то никаким краном его с колен больше не согнать.

Ах ты, палуба, палуба. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ах ты, палуба, палуба. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ГИМС «сына полка» очень полюбили и теперь каждое утро носят ему угощение.

Яша собрался в плавание. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Яша собрался в плавание. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Только вот рыбу Яша почему-то не любит, - продолжает Евгений. – А в остальном у него настоящая морская душа. Он обожает забраться на посудину и все там обследовать: корму, спасжилеты, спасательные круги.

А недавно инспектор Владимир Борисович вышел на реку и взял Яшу с собой на патрулирование, так теперь он самый большой друг котика! Яше так понравились ходить по Каме, что он просто не выходит с береговой линии и ждет, когда какая-нибудь посудина отправится в рейс.

Преданность Яши речному делу так покорила инспекторов, что они планируют сшить хвостатому морячку одежонку и принять его в помощники инспекторов.

А скоро у Яши появится форма инспектора. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

А скоро у Яши появится форма инспектора. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Думали про тельняшку, но с тельняшкой Яша отношения к МЧС иметь не будет, поэтому решили остановиться на курточке с якорем и форменной кепке, - улыбаются сотрудники ГИМС.

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