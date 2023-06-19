Котенок-сирота из Пермского края стал морским волком

У котенка-сироты оказалась настоящая морская душа. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Яшу я нашел на улице прошлой осенью, - рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю из Осы Евгений Баландин. – Живу в частном секторе, в сентябре услышал писк котенка на улице. Вышел посмотреть и увидел этого крохотного уголька.

Яша обожает корабли. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Погладил, покормил, но забрать домой брошенного хвостика инспектор не смог, у него итак уже живут три кошки, понес сиротку на работу. Родным домом для котенка стало здание Центра ГИМС в городе Оса, расположенное на самом берегу Камы. Здесь у малыша появились лежанка, лоток, миска с водой и кормом. Поначалу котик жался ближе к батарее, но потом подрос, осмелел и нередко засыпает сейчас посреди чьего-нибудь рабочего стола.

Яша был счастлив, когда его взяли на патрулирование. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Сначала мы хотели его Угольком назвать или Степкой, но потом наш инспектор Наталья Викторовна предложила назвать кота Яшей, и эта кличка прижилась, - продолжают в Центре ГИМС.

Котик активно интересуется всем, что связано с судовождением. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

За зиму Яша подрос, и теперь в его ведении не только офис, но и большая прибрежная территория, на которой находятся склады и гаражи. Весь день он проводит на улице и вместе с живущими здесь собаками. Ходит по территории и гоняет чужих котов, белок и ежей!

Кот гоняет со своей территории чужих котов, белок и даже ежей. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Каждое утро Яша встречает всех инспекторов громким мяуканьем, так он свои планерки проводит, - улыбается Евгений Баландин. – Самые длинные разговоры заводит в понедельник, когда наскучается по людям за выходные. Ходит за каждым, мяукает на все лады и ждет, когда его приласкают. Потом позавтракает и на берег – изучать, чем мы занимаемся. Сядет на пирс или на плиты и любуется на волны и на то, как мы готовим суда к патрулированию.

В ведении кота - гаражи и склады. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также Яша любит, когда в Центр ГИМС приходят посетители – чтобы зарегистрировать плавсредство или пройти ТО. Яша ждет, когда гости сядут на свой диван, потрется им об ноги и на колени прыгает. И уж если судоводитель погладит Яшу, то никаким краном его с колен больше не согнать.

Ах ты, палуба, палуба. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ГИМС «сына полка» очень полюбили и теперь каждое утро носят ему угощение.

Яша собрался в плавание. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Только вот рыбу Яша почему-то не любит, - продолжает Евгений. – А в остальном у него настоящая морская душа. Он обожает забраться на посудину и все там обследовать: корму, спасжилеты, спасательные круги.

А недавно инспектор Владимир Борисович вышел на реку и взял Яшу с собой на патрулирование, так теперь он самый большой друг котика! Яше так понравились ходить по Каме, что он просто не выходит с береговой линии и ждет, когда какая-нибудь посудина отправится в рейс.

Преданность Яши речному делу так покорила инспекторов, что они планируют сшить хвостатому морячку одежонку и принять его в помощники инспекторов.

А скоро у Яши появится форма инспектора. Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Думали про тельняшку, но с тельняшкой Яша отношения к МЧС иметь не будет, поэтому решили остановиться на курточке с якорем и форменной кепке, - улыбаются сотрудники ГИМС.

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